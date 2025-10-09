El Aula Cemit de Xuvia mantiene sus puertas abiertas como apoyo en materia tecnológica

Imagen de archivo de una sesión en las instalaciones de Xuvia CEDIDA

Ubicada en la plaza del Concello, el Aula Cemit de Xuvia continúa consolidando su papel como espacio tecnológico abierto, tanto prestando servicio en materia de acompañamiento digital como espacio de aprendizaje con la atención de un profesional.

Asimismo, la vecindad puede aprovechar esta oferta para la realización de trámites, recibir apoyo en cuestiones informáticas o encontrar respuestas para todas las dudas que puedan suscitar los dispositivos electrónicos o internet –desde el uso de un USB hasta la descarga de imágenes–.

Además, las personas que finalizan los cursos de teleformación de la Xunta y quieran realizar los exámenes de manera presencial EMA, necesarios para la obtención del certificado oficial, podrán presentarse hoy mismo o el próximo día 24 entre las 12.30 y las 13.30 horas. Para ello, se debe formalizar previamente la inscripción. Estas pruebas también tendrán lugar en las jornadas del 14 de noviembre y del 12 de diciembre.

Desde el Concello, el edil de Novas Tecnoloxías, Román Romero, recordó que todos aquellos interesados en cualquiera de las ofertas anteriormente mencionadas podrán acercarse a este espacio de lunes a viernes en horario de mañana, entre las 11.30 y las 13.30 horas.