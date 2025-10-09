Mi cuenta

Narón

Alumnado de Turismo del CIFP Rodolfo Ucha visita las instalaciones del Cimix, en Narón

Estuvo presente en la cita la concejala responsable del área, Natalia Hermida

Redacción
09/10/2025 15:49
Un momento de la visita
Un momento de la visita
CEDIDA

La concejala de Turismo, Natalia Hermida, acompañaba durante la mañana este jueves al alumnado del ciclo de Turismo del CIFP Ferrolterra que visitó al Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia (Cimix).

La edila del Concello de Narón repasó la historia del municipio, haciendo un repaso también por los principales proyectos que se han llevado a cabo durante los últimos años. Asimismo, se puso en valor al propio museo, con un recorrido sobre el proceso de recuperación de unas instalaciones con gran valor patrimonial, entrando al detalle en los trabajos ejecutados para la puesta a punto de esta ubicación, que está en pleno funcionamiento.

Asimismo, Hermida tomó parte en la visita guiada que tuvo lugar a las 10.30 horas, en la que los estudiantes pudieron profundizar en todo el material que está disponible en el complejo ubicado en la parroquia de Xuvia.

El personal del Cimix fue el encargado de guiar esta jornada en la que, para poner punto y final, se realizó un recorrido hasta el paseo. En concreto, la representante municipal acompañó a los alumnos y alumnas de turismo hasta el punto en el que se encuentran las letras “Narón, Camiño Inglés”, a escasos metros de la señalización de los 100 kilómetros a Santiago.

