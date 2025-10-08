El ciclo de teatro Amador llega este mes al auditorio naronés

Imagen de archivo de una representación en el auditorio naronés Concello

La pieza “Criaturas”, interpretada por el Grupo de Teatro Municipal de Ribeira, estrenará este mes de octubre el Ciclo de Teatro Amador en el auditorio municipal de Narón. La iniciativa, impulsada por el Padroado da Cultura naronés y que cuenta con la colaboración de la Diputación de A Coruña, comenzará el próximo domingo día 12 a las siete de la tarde.

Con entrada gratuita, el público encontrará en este espectáculo –pensado para mayores de 12 años– una obra dirigida por Óscar Romero, basada en el texto de género cómico de la compañía catalana T de Teatre. En el montaje de esta obra participan una treintena de artistas.

Segunda entrega

El ciclo proseguirá en la jornada del domingo siguiente (día 19), a la misma hora y también con entrada libre para asistir a la actuación. En esta ocasión, los espectadores que se acerquen hasta las instalaciones del auditorio naronés podrán gozar de “O inconveniente”, un espectáculo de la compañía T-Tinglado que está dirigido por Luis G. Ramos y basado en el texto original de Juan Carlos Rubio.

Desde el Padroado da Cultura del Concello de Narón invitan a los vecinos y vecinas del municipio a tomar parte en estas dos propuestas de carácter teatral.