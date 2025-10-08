Al estilo de Tolkien y Saint-Exupéry, llega a Narón la última entrega de Francisco Narla

Francisco Narla presentará su obra esta tarde CEDIDA

Entre las grandes alturas y los relatos se mueve Francisco Narla, un lucense que compagina la aviación con la escritura histórica, porque “ambas vocaciones tienen la misma raíz”, asegura el piloto. Él, como Antoine de Saint-Exupéry, el famoso autor de “El Principito”, compagina sus dos pasiones, y aunque es consciente de que “desde fuera puede parecer que no tiene nada que ver, no es cierto. Ambas profesiones comparten un sentido romántico y vocacional muy común. Hay un componente soñador que es terreno común”, explica.

Además, reconoce que la lectura es un hábito muy común entre aquellos que están a los mandos de un avión, ya que “tenemos muchos tiempos muertos entre aeropuertos, mucho tiempo fuera de casa. No tengo ningún estudio que lo demuestre, pero creo que es una afición común y, lógicamente, una de las condiciones para ser escritor es ser lector”, asevera.

Teniendo claras estas cuestiones, no es de extrañar que esta tarde aterrice en Narón para dar a conocer su último trabajo. “Ze. Hielo y viento” es una obra ambientada en un lugar remoto y oscuro, que engulle a aquellos que quieren salir de él.

La vida de un hombre será el hilo conductor de estas páginas que apenas llevan un mes a la venta, pero que ya han suscitado elogios. El amor, la valentía y los secretos se entremezclan en un texto que, a partir de las 19.30 horas, promete engatusar a todos aquellos que decidan acudir hasta Day Librería.

Y es que no es para menos, porque esta idea se remonta a la infancia de Narla. “Cuando era niño, mi padre y yo solíamos dar paseos en coche y un día me llevó hasta Costa da Morte, a un cementerio colgado en los acantilados con el mar de fondo. Recuerdo que pregunté, siendo aún pequeño, cómo era posible que en las tumbas solo se leyesen nombres de mujeres o niños fallecidos, y él me dijo una frase lapidaria y que quedó en mí para siempre: A los hombres se los lleva el mar”.

Ya de adulto empezó a investigar sobre el mundo de la navegación y su historia, un tema que siempre le atrajo. Ahí llegó a un punto en el que se dio cuenta de que “nuestra marinería y cultura pescadora tiene una gran relación con la mitología y, al final, una novela que iba a ser histórica acabó bebiendo de distintas leyendas y momentos que construyen algo en común”, explica en relación a su último título.

Esta historia, como “todas las historias buenas”, es sobre la vida común, como los celos de Otelo o la venganza en Hamlet, pero hay que sumarle una cuestión crucial: ¿Qué estarías dispuesto a hacer por la mujer que amas? “Todos contestaríamos casi todo, pero, ¿cuál sería la contestación si ella no está, si lo tienes que hacer por su recuerdo? Era una cuestión que me parecía sugerente, y creo que enlaza con el alma. Todos podemos ponernos en esta situación”.

Pero esto no es todo, porque a pesar de que “Ze. Hielo y viento” lleva menos de un mes disponible para la venta; Narla avanza que ya hay nuevos proyectos en el horizonte.

Su próximo trabajo será, nada menos que una trilogía que verá la luz en 2026 de la mano de Planeta y que volverá a tener como protagonista a su tierra, con el camino de Santiago. Diego Gelmírez, Mestre Mateo y el siglo de oro se encontrarán en estos tres volúmenes, cuya presentación está causando sensación a lo largo del país.