"A foto da vergoña": el PSOE de Narón critica una instantánea de dos ediles naroneses con Laureano Oubiña en la Feira do Mel

Feira do mel e producción primaria en O Trece Emilio Cortizas

El PSdeG-PSOE de Narón criticó este miércoles la presencia de Laureano Oubiña en la Feira do Mel e produción primaria que se celebró en el municipio el pasado fin de semana. El edil Jorge Ulla censuró, particularmente, la fotografía que se tomaron con él el concejal de Sanidade, Manuel Ramos, y la responsable del área de Feiras e Mercados, Mar Gómez; una instantánea que fue retirada poco después por el propio Consistorio de sus redes sociales.

"Ademais de ser unha absoluta falta de sensibilidade e respecto cara as vítimas da droga", declaró Ulla, "non se pode permitir que se normalicen estas figuras nin que as administracións lles dean pábulo e espazo de promoción".

La formación censura, asimismo, que dicha fotografía sirviese para "promocionar o libro de memorias de Laureano Oubiña" (en ella se ve a Gómez sostener el ejemplar). "Non se trata dunha simple foto casual ou fortuíta. O Concello, a través dos seus canais de comunicación institucionais e coa presenza dos concelleiros, estaba a darlle un espazo e unha plataforma de publicidade a unha figura emblemática do narcotráfico galego", aseveró Ulla.

Sanidade

Los socialistas inciden en sus críticas en que la situación vivida el pasado fin de semana en el evento celebrado en Sedes aumenta la indignación al aparecer Ramos en la instantánea, "médico de profesión". "É unha absoluta contradición ética que o responsable municipal de velar pola sanidade pública se retrate riseiro cunha persoa cuxa traxectoria está ligada á destrución da saúde de miles de persoas. A responsabilidade deste edil é máxima", añade Jorge Ulla.

La formación ha anunciado que, ante "a gravidade dos feitos e o dano institucional e social provocado", presentará una moción en el próximo pleno en la que exigirán a los concejales implicados "que pidan disculpas públicas á cidadanía de Narón, ás vítimas do narcotráfico e ás súas familias".

El PSOE demandará, también, que la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, repruebe públicamente la actuación de dichos ediles.

Foto privada

Por su parte y a preguntas de este Diario, desde el Concello explican que se trata de una fotografía privada, demandada por el propio Oubiña a los ediles y publicada por error junto a otras instantáneas del evento.