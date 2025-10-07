Mi cuenta

Narón

Últimos días para presentar ofertas para las mejoras viarias en O Val, en Narón

El valor estimado del contrato asciende a 49.700 euros

Redacción
07/10/2025 15:53
Imagen de archivo de trabajos de mejora en un vial de Ortigueira
Gala Polo

El Concello de Narón mantiene abierta la licitación de las labores de refuerzo en la rodadura en el camino de Carballeda, en la parroquia de O Val, un proyecto que aún recibe las ofertas de todas aquellas empresas interesadas.

De esta manera, hasta el próximo día 15 a las dos del mediodía, las firmas podrán presentar sus propuestas mediante la Plataforma de contratación del Sector Público para llevar a cabo las mejoras proyectadas, que contemplan  la ejecución de trabajos de pavimentación y reparación en un total de tres tramos del citado vial.

Plazo de ejecución

Como recogen los pliegos –disponibles en la misma plataforma anteriormente mencionada– el plazo de ejecución para acometer estas labores se sitúa en los tres meses y no contempla ninguna posible prórroga. Por otro lado, el valor estimado del contrato asciende a 49.702,57 euros (IVA no incluido).

El criterio evaluable para la adjudicación de la ejecución será la oferta económica, con una ponderación de 100 puntos, la cantidad máxima otorgable. Asimismo, no será necesaria la garantía requerida definitiva, aunque sí la complementaria, con un porcentaje necesario del 5 %.

