Últimos días para apuntarse al taller organizado por Youtubeiras+ en Narón

Las instalaciones de O Alto acogerán la propuesta Jorge Meis

Este jueves se podrá disfrutar en el centro social de O Alto de un taller de creación de contenidos digitales de la mano de Youtubeiras+, una iniciativa que, como se recuerda desde el Concello, aún mantiene sus inscripciones abiertas.

Youtubeiras+ propone un taller de creación de contenidos digitales en Narón Más información

La propuesta se celebrará entre las 18.00 y las 19.40 horas, y se trabajarán contenidos como la estrategia y planificación, técnicas para mejorar la calidad de las creaciones o la interacción y construcción de comunidad. Las personas encargadas de guiar esta sesión serán Nuria Espasandín, de Toxío y Laura Veiga, de Pingando.

Para anotarse habrá que remitir un correo a a.pita@naron.gal, adjuntando, en el caso de ser menor, una autorización firmada por los padres o tutores legales.