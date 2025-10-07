Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Últimos días para apuntarse al taller organizado por Youtubeiras+ en Narón

Redacción
07/10/2025 16:04
Las instalaciones de O Alto acogerán la propuesta
Las instalaciones de O Alto acogerán la propuesta
Jorge Meis

Este jueves se podrá disfrutar en el centro social de O Alto de un taller de creación de contenidos digitales de la mano de Youtubeiras+, una iniciativa que, como se recuerda desde el Concello, aún mantiene sus inscripciones abiertas.

Un instante de la gala de premios de Youtubeiras+ del año pasado

Youtubeiras+ propone un taller de creación de contenidos digitales en Narón

Más información

La propuesta se celebrará entre las 18.00 y las 19.40 horas, y se trabajarán contenidos como la estrategia y planificación, técnicas para mejorar la calidad de las creaciones o la interacción y construcción de comunidad. Las personas encargadas de guiar esta sesión serán Nuria Espasandín, de Toxío y Laura Veiga, de Pingando.

Para anotarse habrá que remitir un correo a a.pita@naron.gal, adjuntando, en el caso de ser menor, una autorización firmada por los padres o tutores legales.

Te puede interesar

Participantes en los talles de estimulación cognitiva

Neda anuncia plazas vacantes en los talleres de estimulación cognitiva
Redacción
Imagen de archivo de trabajos de mejora en un vial de Ortigueira

Últimos días para presentar ofertas para las mejoras viarias en O Val, en Narón
Redacción
Los trabajos supondrán una inversión superior a los 333.000 euros

La Diputación financia una senda peatonal entre la parroquia eumesa de Campolongo y Perbes
Redacción
La presidenta de Asfedro y otros responsables de la entidad junto a la concejala de Política Social en la presentación del acto

El Concello celebra el aniversario de Asfedro con una gala en el Jofre
Redacción