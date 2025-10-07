Mi cuenta

Narón

Narón retoma los Consellos Territoriales durante esta jornada en la parroquia de Doso

Habrá un total de 14 reuniones

Redacción
07/10/2025 05:00
La concejala de Participación Cidadá, Olga Ameneiro
Daniel Alexandre

El Concello de Narón retomará hoy, a partir de las 19.15 horas, los Consellos Territoriais a través de la Escola de Participación Cidadá, tal y como dió a conocer la edila responsable, Olga Ameneiro.

De esta manera, se llevarán a cabo un total de 14 reuniones en los centros cívicos y sociales, en las que tomarán parte, además de concejales de la corporación, representantes de las asociaciones inscritas. Las próximas convocatorias serán el 13 de este mes en el  centro cívico social de Santa Icía, en A Solaina –19:00 horas–; el 15 en O Alto –18:00–; el 20 en San Xiao –19:00–; el 21 en Castro –19:15– y el 22 en O Couto –19:30–. En noviembre será el turno de San Mateo y de Pedroso.

Ameneiro además, aprovechó la ocasión para invitar al colectivo a participar en estas convocatorias “para intercambiar opinións sobre asuntos relacionados con cada barrio e parroquia da cidade, fomentando a participación real a través deste organismo”.

Todos aquellos interesados en recibir más información pueden contactar en el 603 865 413 o vía email.

