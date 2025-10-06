Sedes se viste de estreno con el primer Encontro de Cantos de Taberna, este sábado

Foto de familia de Via Rañala Meu! CEDIDA

La Asociación Cultural Vai Rañala Meu! tiene todo preparado para que este sábado día 11 la parroquia de Sedes sucumba a los ritmos. Y es que el centro cívico acogerá el primer Encontro de Cantos de Taberna de Sedes, una cita en la que tomarán parte un total de tres agrupaciones.

De esta manera, a partir de las 19.30 horas se dará comienzo a una propuesta que debuta en Narón con la actuación de “Cantando afóganse as penas”, desde la localidad vecina de San Sadurniño.

Le hará el relevo, bajo la batuta de Diego Maceiras, el colectivo fenés “Son de Cantos” y, por último, los anfitriones se subirán al escenario para agradecer y de paso despedir esta primera edición.

Así, entre pasodobles, música popular, jotas o muiñeiras, la cita promete “crear un ambiente propicio para o baile”, como asegura la organización que, además, recuerda que se trata de una actividad que mantiene sus puertas abiertas de par en par para todas aquellas “persoas amantes da nosa tradición e da música en xeral a desfrutar con nós dunha tarde de música, canto e convivio”.

La cita, organizada por Vai Rañala Meu!, con la colaboración del Área de Cultura da Deputación, cuenta con entrada completamente gratuita.