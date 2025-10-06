Narón retoma los Consellos Territoriales durante este martes en la parroquia de Doso

La concejala de Participación Cidadá, Olga Ameneiro Daniel Alexandre

El Concello de Narón retomará hoy, a partir de las 19.15 horas, los Consellos Territoriais a través de la Escola de Participación Cidadá, tal y como dió a conocer la edila responsable, Olga Ameneiro.

De esta manera, se llevarán a cabo un total de 14 reuniones en los centros cívicos y sociales, en las que tomarán parte, además de concejales de la corporación, representantes de las asociaciones inscritas. Las próximas convocatorias serán el 13 de este mes en el centro cívico social de Santa Icía, en A Solaina –19:00 horas–; el 15 en O Alto –18:00–; el 20 en San Xiao –19:00–; el 21 en Castro –19:15– y el 22 en O Couto –19:30–. En noviembre será el turno de San Mateo y de Pedroso.

Ameneiro además, aprovechó la ocasión para invitar al colectivo a participar en estas convocatorias “para intercambiar opinións sobre asuntos relacionados con cada barrio e parroquia da cidade, fomentando a participación real a través deste organismo”.

Todos aquellos interesados en recibir más información pueden contactar en el 603 865 413 o vía email.