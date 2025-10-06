El juzgado declara nulo el ERTE en la fábrica de Guidoni en Narón

Protesta de trabajadores de la planta de As Lagoas el pasado mes de junio I Daniel Alexandre

El juzgado de lo Social nº1 de Ferrol ha declarado nulo el ERTE presentado por Guidoni Quartz para la fábrica que tiene en As Lagoas por considerar que las causas alegadas por la empresa no están "suficientemente acreditadas", informa el sindicato CIG, que apunta que la resolución avala las razones por las que decidió impugnarlo el pasado mes de junio, cuando empezó a aplicarse la regulación. Además, el juez ordena la "inmediata restitución" de los contratos de trabajo suspendidos, actualmente alrededor de un tercio de los 122 que tiene en plantilla.

El ERTE es rotativo y tiene una duración máxima de seis meses, de los que ya se han consumido la mitad.

El secretario comarcal de la Federación de Construción e Madeira del sindicato nacionalista, Marcos Sánchez, explica que durante el período de consultas la empresa "non presentou toda a documentación establecida na normativa e a información que proporcionou foi insuficiente. Por iso decidimos impugnar o ERTE".

"A empresa nin sequera foi capaz de cumprir cos requisitos básicos", añade Sánchez, que pone como ejemplos "a non acreditación das causas organizativas e produtivas, a non especificación do número de persoas afectadas, a clasificación profesional ou os criterios de selección".

La sentencia, además de ordenar el regreso de los trabajadores en ERTE a sus puestos de trabajo, exige que se paguen los salarios que se dejaron de percibir o el abono de la diferencia entre las nóminas y la prestación por desempleo que estén cobrando.

La sentencia puede ser recurrida en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por lo que Marcos Sánchez asegura que "estaremos atentos aos movementos da empresa e actuaremos en consecuencia".