El Cimix sopla velas por duplicado y lo celebra con nuevas actividades

Instalaciones del Cimix Jorge Meis

El Centro de Interpretación dos Muíños de Xuvia (Cimix) sopla las velas por duplicado, y es que además de cumplir un año en pleno funcionamiento como museo, también conmemora la efeméride de la creación de la estructura original, una de las joyas del patrimonio industrial gallego del siglo XVII.

Por lo tanto, no es de extrañar que desde el Cimix se haya preparado una agenda cultural diversa, participativa e intergeneracional que arranca este mismo mes de octubre.

Así, las instalaciones se transformarán para acoger “Muíño encantado”, una propuesta para pasar el día de Samaín en familia gracias a un juego interactivo y teatralizado donde, además de descubrir el centro, se conocerán las historias más misteriosas sobre las mismas: relatos de trabajadores que oían el rumor del agua incluso de noche, leyendas locales sobre espíritus protectores del grano o anécdotas que forman parte del imaginario popular de la zona.

Todo ello, con el objetivo de poner en valor una parte de la cultura que a veces pasa más desapercibida, como es la tradición oral.

Esta cuestión también cobrará relevancia en noviembre, puesto que en esta fecha llega “Ecos do muíño”. Los protagonistas serán los propios vecinos, quienes tomarán parte en un foro abierto de memoria y conversación, compartiendo, de esta forma, recuerdos, vivencias y conocimientos sobre una época en la que la maquinaria naronesa aún giraba al ritmo que marcaba el cauce del río.

Diciembre, por su parte, dará paso a “Notas no salón”, una iniciativa que transportará a los participantes a las reuniones y celebraciones del siglo XVIII gracias a la música de cámara, que impregnará la estancia. El repertorio hace un guiño al fundador del molino, Juan Lestache, con composiciones de contemporáneos del francés.

Pero esto no es todo, ya que desde el centro de interpretación también han puesto en marcha otros dos nuevos talleres familiares que se centrarán en las rutas comerciales del empresario ilustrado. Ambos combinan la historia con juegos y manualidades para los más pequeños.

Por último, sigue disponible el popular escape room “Fariña en marcha”, con enigmas relacionados con el pasado, la producción o incluso el envidiable entorno natural que rodea al Cimix.