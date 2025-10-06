Dos heridos en una colisión múltiple con una furgoneta implicada en Freixeiro

Los dos heridos, tras recibir una asistencia inicial, fueron trasladados al Ribera Juan Cardona Daniel Alexandre

Dos conductores tuvieron que ser trasladados esta mañana al centro hospitalario de referencia al resultar heridos en una aparatosa colisión múltiple en la autovía AP-9F. Tal y como detalló posteriormente el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el accidente se registró escasos minutos después de las 09.00 horas a la altura del punto kilométrico 34 del mencionado vial en dirección A Coruña, a su paso por el área de Freixeiro, en el municipio de Narón.

En el incidente, localizado a escasos metros de la incorporación de la FE-12, estuvieron implicados dos turismos y una furgoneta y a raíz del mismo se registraron importantes retenciones en la autovía. Así, tras recibir el aviso de un particular, desde la central autonómica se movilizó al servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como a la Guardia Civil de Tráfico, los bomberos del Speis de Narón y una cuadrilla de mantenimiento de viales.

Tras prestar una asistencia inicial, los profesionales del 061 trasladaron a los dos heridos al centro hospitalario Ribera Juan Cardona de Ferrol.