Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Tráfico

Dos heridos en una colisión múltiple con una furgoneta implicada en Freixeiro

El accidente se registró poco después de las nueve de la mañana en la AP-9F y provocó importantes retenciones en la autovía

J. Guzmán
J. Guzmán
06/10/2025 14:11
Los dos heridos, tras recibir una asistencia inicial, fueron trasladados al Ribera Juan Cardona
Los dos heridos, tras recibir una asistencia inicial, fueron trasladados al Ribera Juan Cardona
Daniel Alexandre

Dos conductores tuvieron que ser trasladados esta mañana al centro hospitalario de referencia al resultar heridos en una aparatosa colisión múltiple en la autovía AP-9F. Tal y como detalló posteriormente el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el accidente se registró escasos minutos después de las 09.00 horas a la altura del punto kilométrico 34 del mencionado vial en dirección A Coruña, a su paso por el área de Freixeiro, en el municipio de Narón.

En el incidente, localizado a escasos metros de la incorporación de la FE-12, estuvieron implicados dos turismos y una furgoneta y a raíz del mismo se registraron importantes retenciones en la autovía. Así, tras recibir el aviso de un particular, desde la central autonómica se movilizó al servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como a la Guardia Civil de Tráfico, los bomberos del Speis de Narón y una cuadrilla de mantenimiento de viales.

Tras prestar una asistencia inicial, los profesionales del 061 trasladaron a los dos heridos al centro hospitalario Ribera Juan Cardona de Ferrol.

Te puede interesar

Concello de Cariño

Cariño amplía el plazo para la presentación de ofertas para la rehabilitación del pabellón
Redacción
Un instante de la presentación de la campaña

Nuevas ayudas para el comercio local de la Diputación: 6 millones de euros para “MercaNaVila”
Redacción
Foto de familia de Via Rañala Meu!

Sedes se viste de estreno con el primer Encontro de Cantos de Taberna, este sábado
Redacción
Instalaciones del Cimix

El Cimix sopla velas por duplicado y lo celebra con nuevas actividades
Eva Mazás Arnoso