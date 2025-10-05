Narón celebra el éxito de la nueva edición de la Feira do mel de Sedes

Varios profesionales del sector de la apicultura de reconocido prestigio participaron en el evento - Emilio Cortizas

El recinto ferial de O Trece, en la parroquia naronesa de Sedes, acogió durante la jornada de hoy la trigésimo cuarta edición de la Feira do mel e produción primaria, una cita ya de referencia en toda Galicia tanto para los profesionales del sector como para los amantes de este súper alimento. El evento, que arrancó a las once de la mañana con la apertura de los puestos de venta, fue todo un éxito de participación, especialmente durante las primeras horas del día, igualando las cifras de visitantes y de ventas registrados el año pasado.

“A nosa valoración é moi positiva, sobre todo pola mañá, que entraba e saía xente sen parar”, celebró Mar Gómez, edila de Festas de Narón, apuntando que el flujo de visitantes disminuyó por la tarde por la mejoría del tiempo. “Creo que todos quedaron moi contentos, tanto os produtores como os veciños, e viuse moita xente mercando non só mel, senón tamén outros produtos, como allos, nabizas, queixos...”, afirmó.

Y es que, como se detalló durante la presentación del evento la pasada semana, la propuesta buscaba poner en valor el género local, con profesionales de reconocida trayectoria –incluidos varios ganadores del certamen “Mel Cinco Estrelas–, degustaciones, relatorios e incluso una clase maestra de elaboración culinaria con productos de la comarca de Ferrol. “Eu creo que é necesario que se celebren este tipo de feiras para dar a coñecer estes alimentos”, apuntó Gómez Casal, recordando que el agroganadero es un sector que se encuentra “en decadencia” y que, por ello, es fundamental que cuente con el apoyo de todas las instituciones, por ejemplo, “facendo máis eventos deste tipo”.

En cuanto a la celebración en sí, el programa incluía por la mañana la conferencia “Chegar e encher”, del patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Ferrol, Gustavo Chacartegui –de 11.00 a 12.00 horas–, al que siguió un “showcooking” y dos degustaciones –de miel y de productos del mar–. Tras una sesión vermú hasta las dos de la tarde, el recinto se cerró hasta las 16.00, cuando volvieron a abrir los puestos. Ya a las 18.00, el técnico apícola de AGA Rafael Díaz ofreció un relatorio sobre la avispa velutina en el rural y una hora más tarde se celebró un magosto popular. Asimismo, la propuesta, que finalizó pasadas las ocho, contó también con varios talleres de elaboración para los más pequeños.