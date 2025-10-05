El Concello bautiza el campo de tiro de Río do Pozo en honor de la olímpica Iria Grandal

Momento del descubrimiento del rótulo de las instalaciones deportivas - Emilio Cortizas

El campo de tiro con arco del polígono naronés Río do Pozo ya lleva el nombre de la deportista local Iria Grandal, participante en esta disciplina en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Así, el Concello celebró el pasado sábado el acto de inauguración oficial de las instalaciones –si bien llevan en funcionamiento varios meses–, una cita que contó con la presencia, además de la homenajeada, de la alcaldesa, Marián Ferreiro, la diputada provincial Rosa Ana García, así como el responsable de Deportes del gobierno local, Ibán Santalla, y sus antecesores en el cargo, entre otras autoridades.

Durante su intervención, Ferreiro hizo un repaso de la trayectoria de la deportista, destacando “a súa paixón e ese corazón admirable” y señalando que el nuevo campo no solo lleva su nombre, sino también “o teu espírito e o teu esforzo”. Por su parte, García López puso en valor la apuesta del organismo provincial por el deporte, recordando que esta infraestructura fue cofinanciada por la Diputación a través del Plan Único, destinándose un total de 410.938 euros. En este sentido, la representante calificó esta línea de subvenciones como “o principal instrumento de cooperación cos concellos, que permite dotar aos municipios de equipamentos e servizos de calidade”.