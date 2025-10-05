Mi cuenta

Narón

Comienzan las obras de mejora del andén de la estación de tren de Xuvia

La actuación forma parte del proyecto de renovación de apeaderos de la línea ferroviaria entre Ferrol y Ortigueira

Redacción
05/10/2025 23:03
Las actuaciones se realizarán en horario nocturno hasta el próximo diciembre
Las actuaciones se realizarán en horario nocturno hasta el próximo diciembre - Daniel Alexandre

El gobierno local de Narón informó esta mañana a través de sus redes sociales del inicio mañana lunes de las obras de mejora del andén de la estación de ferrocarril de Xuvia. Según señaló el Concello, la empresa adjudicataria de los trabajos, Comsa, le trasladó que los mismos se extenderán hasta el próximo 19 de diciembre y que, ante la necesidad de garantizar el normal funcionamiento del servicio, las labores constructivas se realizarán en horario nocturno –de 22.00 a 06.00–.

El proyecto, promovido por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), contempla la demolición de la plataforma, la instalación de una nueva pavimentación o la mejora de la accesibilidad en las instalaciones –de hecho, se crearán rampas al final de cada andén, además de la remodelación de la entrada al edificio principal–. La actuación se completará con una nueva iluminación más eficiente y una mejora en el punto de cruce entre las vías.

Este conjunto de intervenciones forma parte de una propuesta más amplia en la línea ferroviaria que conecta Ferrol con Ortigueira, con obras similares programadas en los municipios de San Sadurniño, Moeche, Cerdido y Mera. El proyecto, con un plazo de ejecución de siete meses, cuenta con una inversión de 4,8 millones.

