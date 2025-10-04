Una alimentación que responde a hábitos y no a dietas con Nutrivita, en Narón

Nutrivita - | Emilio Cortizas

Nutrivita no solo nació de las ganas de emprender de Laura Gil, sino también de una situación en la que la joven solapaba tres empleos. Ahora, y con 28, regenta en la plaza de A Gándara un espacio en el que se rompen prejuicios y no solo se hace un ejercicio por el cuerpo, sino también por la mente. De hecho, la de Santa Icía reconoce que, a pesar de llevar pocos meses al pie del cañón, nota que “en Ferrolterra cada vez nos preocupamos más por la alimentación más saludable o por buscar alternativas más naturales”, explica, poniendo como ejemplo, además, a los profesionales del ámbito de salud.

Asimismo, pone encima de la mesa una cuestión arraigada socialmente, puesto que, en la actualidad, no solo van al nutricionista aquellos que quieren bajar de peso, “sino también los que buscan aprender a comer y tener una buena relación con la comida”. De esta forma, la concepción más clásica de una “dieta” no tiene nada que ver con las opciones de Nutrivita porque, para Gil, esta solo se aplica “a aquellos que, por ejemplo, necesitan perder peso de cara a una cirugía”, asegura.

Remarca, también, que a pesar de que estuvieron “de moda” en su momento, “se ve que cuando una persona hace una dieta muy estricta, lo que suele pasar es que recupera, y normalmente incluso más kilos de los que ha bajado, lo que acaba generando frustración y sensibilidad”.

La importancia de los hábitos

Teniendo clara esta premisa, Gil pone el foco en los hábitos, cuestión que se aborda de manera integral en su local. Aquí es donde entran cuestiones como “comer conscientemente, saber qué tipo de alimentación es buena para ti, con frutas, verduras y legumbres, pero que dentro de esto puedas tener tus comidas libres”.

Así, subraya que “no pasa nada por salir un poco de la rutina”, poniendo el foco, además, en la importancia de tener buena relación con la comida, que se traduce en “que un día te comas un bollo de chocolate y no sentir que lo estás haciendo mal o que te va a hacer ganar grasa”, una cuestión que es fácil unir con el bienestar de la salud mental, porque “si aprendes a tener unos hábitos saludables en cuanto a comida, actividad física y buenos descansos, tu cuerpo te va a acabar pidiendo eso. Esto puede ser un trabajo con nutricionista e incluso, muchas veces, con un psicólogo, que ayudará a tener las herramientas para evitar, por ejemplo, los atracones, que no dejan de ser una respuesta emocional a cuestiones como el estrés”, expone.

La salud mental tiene una fina unión con la comida, puesto que los atracones, por ejemplo, responden a cuestiones como el estrés

Y esto, a pesar de que tiene una importancia crucial en el día a día, quizá se pueda apreciar mejor en unas fechas como las que vienen, ya que la Navidad gira en torno a las mesas de los hogares y los encuentros con amigos y aunque “sí que tendemos a abusar de las comidas, al final son días puntuales. Si llevas una alimentación saludable el resto del año, la realidad es que no van a suponer ninguna diferencia”, asegura.

De hecho, su opinión profesional es bastante clara: “Lo que yo recomiendo es disfrutar esos días con la familia porque, además, y en contra de lo que se puede creer, tampoco se suele comer tan mal. Depende de cada casa, esto está claro, pero normalmente hay marisco, pescado u otros productos frescos. Entonces, y a pesar de que solemos alargar las celebraciones un poquito, hay que deleitarse y, después, retomar hábitos"