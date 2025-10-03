Un invierno más acogedor gracias al calor de las tablas del Pazo da Cultura

Un instante de la escenificación de “Camino a la Meca” - CEDIDA

Las tablas del Pazo da Cultura ya son conscientes de que el veranillo de San Miguel tiene fecha de caducidad. Y es que, a pesar de que el entretenimiento se hizo con las calles no solo de Narón, sino de toda la comarca durante una época estival que deja muy buen sabor de boca en los y las de Ferrolterra, ahora le toca a los espacios cerrados tomar el relevo, a expensas de que el invierno no sea muy duro y dé una tregua, cosa que nadie puede dar aún por sentado.

Sin embargo, en el municipio son previsores, y ya está disponible la programación con la que el espacio municipal va a deleitar al público y, por lo que se conoce hasta el momento, el patio de butacas no entiende ni de edades ni de gustos, puesto que hay una escenificación preparada para cada uno.

Octubre

Hoy mismo da comienzo un frenesí cultural que, por ahora, desvela fechas hasta entrado el 2026. “Un deus salvaxe” será la primera obra en subir a escena y los de Talía Teatro lo harán por duplicado, con pases esta misma tarde, a las 20.30, y mañana, media hora antes.

Habrá que esperar hasta el próximo sábado para que vuelva la dramaturgia, en esta ocasión de la mano del director canario Mario Veiga, viejo y gran conocido de este escenario, y que, en esta ocasión, traerá consigo “Me llamo Suleimán”, una historia de vida sobre la emigración clandestina entre África y España que busca superar “una visión distorsionada” sobre este fenómeno, ya que, como se indica desde unahoramenos producciones, “pretende contribuir al acercamiento entre quien emigra y quien recibe al emigrante, un reto tan hermoso como imprescindible”.

También será una visión social, y en esta ocasión basada en hechos reales, la que presenten Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla el día 17. “Camino a la Meca” –viernes a las 20.30 y sábado a las 20.00 horas– permitirá conocer la historia de la escultora sudafricana Helen Martins, y que inspiró al ganador de una estatuilla Óscar, Athol Fugard, a escribir esta obra.

“Apaga o candil” será la última pieza de octubre el día 25, pero aún queda mucha música por escuchar. Bajo la dirección de Cándido Pazó, se recordará la figura del humorista, músico y activista de Monte Alto (A Coruña) Carlos Díaz Gestal, conocido popularmente como O Xestal, en un espectáculo que aúna la riqueza de la tradición oral y la memoria rural.

Los ritmos, por su parte, tendrán dos fechas. La primera, el 24, y la segunda, el 26. El Café Teatro acogerá a la británica Alondra Bentley, que llega a Narón con una mezcla muy personal entre folk, pop e indie. Su trayectoria internacional recalará en el municipio con la presentación de “La materia”. Mientras tanto, el domingo será el turno del XVIII Encontro de Bandas de Música, cita en la que están presentes agrupaciones de Cambre, Ribadeo y de la propia localidad.

Noviembre

La oferta no cesará a medida que corra el calendario, y es que noviembre viene cargado de propuestas.

De hecho, la primera de todas, tanto el viernes 7 como el domingo 8, puso sus entradas a la venta el pasado mes de junio y ya cuenta con más de un 80% de localidades vendidas. Se trata de “1936”, una obra de teatro contemporáneo dirigida por Andrés Lima y que “nos trasladará por un continuo vaivén de escenarios y de situaciones que nos ayudarán a entender la complejidad de una realidad desde distintos enfoques y perspectivas”, como él mismo explica.

Antonio Durán “Morris” como parte del elenco de la obra de Andrés Lima “1936”. - CEDIDA

En el elenco de esta interpretación se encuentran Antonio Durán “Morris”, Cristina Arias, Natalia Hernández, María Morales, Paco Ochoa, Mamen Camacho, Guillermo Toledo, Juan Vinuesa y el Coro de Jóvenes de Madrid.

Una semana más tarde, el viernes a las 21.00 horas, el rock tomará las tablas gracias al tributo a una de las bandas más conocidas de la historia de la música. “Queen is back” rememora la última gira que los británicos hicieron con Freddie Mercury a la cabeza, en el año 86. El espectáculo contará con la presencia del italiano Daniele Fasciani, quien ofrecerá una impecable interpretación tanto en caracterización como en voz. Junto a él, subirán al escenario Giacomo Figliolino en el papel de Brian May, Roberto Damicis como Roger Taylor y Julio Llorca en la piel de John Deacon, dando vida a un show en directo que promete fidelidad y energía en cada detalle.

Al día siguiente volverá la dramaturgia con “No Pasarán”, un texto de Vanesa Sotelo y Tito Asorey que trasladará al público a un país sacudido por una ola de incendios causados por una organización desconocida, haciendo, así, una versión libre de “Biedermann y los incendiarios” de Max Frisch, “que explora el auge de la extrema derecha, e invita a cuestionar el presente y a no permanecer indiferentes ante lo peligroso”, recuerdan desde la compañía Ártika.

El fin de semana siguiente están ocupados el jueves, el sábado y el domingo. Classic Stage será la primera en actuar, con el ballet de Chaikovski “El lago de los cisnes”. Después, Sarabela Teatro llevará a las tablas la reconocida obra de Kafka “A Metamorfose” y, por último, Uxía celebrará el 40 cumpleaños de su música, con una gira bajo el título “Será por flores”.

Cerrará el mes la música folk de Club del Río, el 28, y “Mofa e Befa: Os dous de sempre”, al día siguiente.

Diciembre

La primera propuesta reivindica los momentos que pasan desapercibidos. “Manual de patronaxe”, los días 5 y 6 de diciembre, poniendo en valor “las puntadas que conforman el bordado de nuestra vida”.

Vuelve la música el 13 a partir de las ocho de la tarde, de la mano de Xabier Díaz, con “Axúdame a sentir”, una oda a la abuela materna del artista, pero el cuarto arte no acaba aquí, puesto que The South Carolina Gospel Chorale cruzará el Atlántico para presentar “Michael Jackson Happy Days”, el 18 a las 20.00 horas.

Los más pequeños tendrán su espacio dos jornadas más tarde, con “OHANA: ¡Un musical basado en Lilo y Stitch!”, que lleva a Narón al famoso experimento 626 de Disney.

Y como ya es tradición, el “Concierto de Fin de Ano” se llevará a cabo el día 27 de la mano de la Asociación Cultural y Musical Sementeira.

Se cerrará el año con el Galician Magic Fest, con la participación de Julia Chgen Stuarte Macdonald, Mirko Callaci, Magus Utopia y Pedro Volta.