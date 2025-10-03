Movilidad
Narón comienza este viernes con el plan de reordenación del tráfico en A Gándara
Las obras afectan a la avenida del Mar y a la carretera del Pavillón
El Consistorio de Narón publicaba en sus redes sociales que durante esta jornada de viernes dará comienzo un plan de reordenación de tráfico en el polígono de A Gándara, debido a las obras en las inmediaciones de la avenida do Mar y la carretera del Pavillón.
De esta manera, en este último vial solo se permitirá el giro a la derecha hacia la avenida y, en ésta, en dirección a la FE-11 se podrá girar a la izquierda, gracias a la habilitación de un carril provisional, y a la derecha, hacia la calle Luís Seoane.
Por último, en la avenida do Mar en sentido Nicasio Pérez y Luis Seoane, estará cerrado el tráfico en la rotonda.