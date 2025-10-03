Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Movilidad

Narón comienza este viernes con el plan de reordenación del tráfico en A Gándara

Las obras afectan a la avenida del Mar y a la carretera del Pavillón

Redacción
03/10/2025 12:38
Polígono de A Gándara
Polígono de A Gándara - Jorge Meis

El Consistorio de Narón publicaba en sus redes sociales que durante esta jornada de viernes dará comienzo un plan de reordenación de tráfico en el polígono de A Gándara, debido a las obras en las inmediaciones de la avenida do Mar y la carretera del Pavillón.

Plan de tráfico
Plan de tráfico - Concello

De esta manera, en este último vial solo se permitirá el giro a la derecha hacia la avenida y, en ésta, en dirección a la FE-11 se podrá girar a la izquierda, gracias a la habilitación de un carril provisional, y a la derecha, hacia la calle Luís Seoane. 

Restricciones al tráfico
Restricciones al tráfico - Concello

Por último, en la avenida do Mar en sentido Nicasio Pérez y Luis Seoane, estará cerrado el tráfico en la rotonda. 

Prohibiciones de circulación
Prohibiciones de circulación - Concello

Te puede interesar

Jorge López, patrón mayor de Barallobre, el pasado mes de agosto

La cofradía de Barallobre anuncia acciones legales contra el Concello de Neda
X. Fandiño
Chelo Loureiro con el mural al fondo, el día del acto de inauguración

Un mural en el Campus de Gandía homenajea a la cineasta ferrolana Chelo Loureiro
Redacción
El ideal gallego

Premio de 52.000 euros de la Primitiva
Montse Fernández
El vendedor de la ONCE David Díaz ha vuelto a dar un premio

El Cupón Diario de la ONCE deja en Ferrol 35.000 euros
Montse Fernández