Narón comienza este viernes con el plan de reordenación del tráfico en A Gándara

Polígono de A Gándara - Jorge Meis

El Consistorio de Narón publicaba en sus redes sociales que durante esta jornada de viernes dará comienzo un plan de reordenación de tráfico en el polígono de A Gándara, debido a las obras en las inmediaciones de la avenida do Mar y la carretera del Pavillón.

Plan de tráfico - Concello

De esta manera, en este último vial solo se permitirá el giro a la derecha hacia la avenida y, en ésta, en dirección a la FE-11 se podrá girar a la izquierda, gracias a la habilitación de un carril provisional, y a la derecha, hacia la calle Luís Seoane.

Restricciones al tráfico - Concello

Por último, en la avenida do Mar en sentido Nicasio Pérez y Luis Seoane, estará cerrado el tráfico en la rotonda.