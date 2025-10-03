El local social de A Picota acogerá la XXXII edición de Tempo de Música el domingo

La coral Areosa será una de las participantes - CEDIDA

La AVV de O Couto y el Concello traen esta semana, y por trigésima segunda vez, el ciclo Tempo de Música, el domingo. Así, a partir de las 18.00 horas, el centro social de A Picota contará con las actuaciones de las corales Souto de Leixa, de Meirás (Sada) y de los ferrolanos de Ecos de Chamorro.

Pero estos no serán los únicos ritmos que se dejen disfrutar en estas instalaciones, porque hasta el día 26 se anuncia programación completamente gratuita.

De esta manera, el próximo sábado 11 se podrá acudir al concierto de la Xove Banda de Narón, de la Asociación Cultural Musical Sementeira. Le hará el relevo, ya en la jornada del 19, la coral Areosa, de Piñeiros, y también el grupo de acordeones Os do Xesteira.

Poniendo fin a esta iniciativa, tendrá lugar el concierto de dos agrupaciones. Desde Cangas vendrá Areas Negras y los locales estarán representados por Amistad.

Jornada apícola

Además, ese mismo día será especialmente dulce en Sedes, pues la XXIV Feira do Mel e da produción primaria, organizada por el Concello y la delegación de Ferrolterra de la Asociación Galega de Apicultura.

El recinto ferial do Trece estará abierto al público tanto en horario de mañana, entre las 11.00 y las 14.00, como de tarde, a partir de las 16.00 horas hasta las 20.00. En todo momento, todos los que se acerquen a la zona podrán disfrutar de una treintena de puestos y demostraciones culinarias, relatos y, como no podía ser de otra forma, actividades infantiles, un magosto popular para todas las edades y, como colofón, un sorteo de cestos con productos relacionados con el mundo apícola.