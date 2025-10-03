Abierto un trámite sancionador en Narón por el depósito de voluminosos en la vía pública

Las redes sociales se hicieron eco de la situación - CEDIDA

A primera hora de esta jornada de viernes, las redes sociales se hacían eco de la denuncia vecinal ocasionada por los vertidos realizados en la carretera de Castilla. Así, a través de un grupo de Facebook, se daba a conocer el descontento que suponía un tercer día viendo cómo en plena avenida –en concreto en las inmediaciones del número 11, en el término municipal de Narón– se aglomeraban muebles que alguien había depositado allí.

De hecho, en la citada publicación se asegura que ya se había avisado “por parte de varias personas en distintas ocasiones” a los efectivos de la Policía Local y a los servicios de recogida de basura “y seguimos igual... Una suerte que alguien se haya llevado al menos los 5 colchones que había”.

Asimismo, los afectados pedían difusión para que esta denuncia pública “llegue a quien le competa, y que alguien tome las medidas oportunas, porque el resto de ciudadanos no merecemos esta situación, creada por gente con poca educación, porque el resto de ciudadanos no merecemos esta situación, creada por gente con poca educación”, cuestionando, además, el servicio prestado por la administración pública de la localidad.

La respuesta

Desde el gobierno que preside Marián Ferreiro han querido responder a las quejas vecinales. Fuentes municipales aseguraron a este Diario que el individuo que realizó el depósito de enseres ya ha sido identificado y que se está llevando a cabo un expediente sancionador.

Explican que fueron los operarios de Urbaser –empresa que gestiona los residuos en la localidad– quienes vieron al hombre en pleno acto, procediendo a avisar a agentes de las fuerzas de seguridad. Asimismo, remarcan que todos los días reciben más de 30 avisos y el personal se encuentra con que hay casi otros tantos sin notificación, lo que supone que están saliendo todos los días, incluso, en más de una ocasión.

Desde el Concello apelan nuevamente a la responsabilidad cívica y a la concienciación ciudadana, recordando que “hai un protocolo para facer unha recollida ordenada e evitar, precisamente, que os voluminosos estén na rúa varios días”, evitando situaciones como esta, remarcando, además, que esta casuística puntual no se debe a que “non se faga o servizo de recollida”.

De hecho, remarcan que eso también ayuda a evitar expedientes como el que acaba de ser iniciado, ya que el depósito de estos grandes enseres no solo afecta a la habitabilidad de la zona, sino también a la accesibilidad, a la imagen y la propia salubridad, yendo en detrimento de todos y todas.