Narón

El PSOE exige al Ayuntamiento de Narón un compromiso para eliminar el listado de espera del SAF

La formación presentará una moción al respecto para su debate en el pleno

Redacción
02/10/2025 20:37
Imagen de archivo de un pleno naronés
Imagen de archivo de un pleno naronés - Emilio Cortizas

El PSOE de Narón censuró, por medio de un comunicado, la “inacción” del gobierno local de Terra Galega “nun problema que condena a 450 familias e prexudica directamente a conciliación laboral no municipio”. 

El edil Jorge Ulla señala que el nuevo contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) “debe incluír como obxectivo mínimo a atención a 225 persoas adicionais”, por lo que exige el compromiso del Concello para eliminar la lista de espera de la citada prestación. Esta demanda se registró por medio de una moción que se debatirá en pleno, en la que se insta al Consistorio a asumir “un compromiso firme” de cara a su próxima licitación.

La oposición rechaza las modificaciones y el estudio de costes para licitar el Servizo de Axuda no Fogar

Más información

Los socialistas indican que la propuesta parte de la constatación de que 450 personas están en situación de dependencia, esperando para acceder al servicio. “O colapso do servizo repercute directamente nas familias traballadoras de Narón, que ven a súa conciliación laboral rota por ter que asumir a totalidade dos coidados que o Concello non lles está a garantir”, declaró el concejal.

