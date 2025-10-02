Mi cuenta

Narón

El BNG denuncia el “peligro” que supone circular por la carretera de Baltar, en la parroquia de O Val

Acusa al gobierno local de falta de supervisión en los trabajos de instalación del saneamiento

Redacción
02/10/2025 20:56
BNG Narón
BNG Narón - Cedida

La portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en Narón, Olaia Ledo, visitó junto a la diputada provincial Cristina García la carretera de Baltar, en la parroquia de O Val, con el objetivo de comprobar in situ “a perigosidade que representa transitar por esta vía tanto para vehículos como para viandantes, despois de que se realizase na mesma a instalación do saneamento por parte do Concello”, expone el BNG, recordando las múltiples quejas al respecto por parte de los vecinos y vecinas.

“É incríbel ver tantos erros nunha obra que percorre uns metros dunha estrada con tanto tránsito”, aseveró la portavoz. La nacionalista apuntó a la falta de seguimiento durante la realización de los trabajos –financiados por la Diputación– por parte del ejecutivo local.

“Nos últimos anos son moitas as queixas por parte da veciñanza de todas as obras que se fan, saltando á vista o mal estado dalgunha delas como a avenida da Solaina”, lamentó Olaia Ledo.

