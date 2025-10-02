Cinco propuestas diferentes para celebrar en Narón el Día Internacional de las Bibliotecas

La edila en la presentación de la programación - Concello

El ejecutivo naronés dio a conocer este jueves, por medio de la edila Olga Ameneiro, el programa diseñado por el Concello para conmemorar el Día Internacional de las Bibliotecas. En concreto, se trata de cinco propuestas diferentes que se llevarán a cabo a lo largo del mes y que se dirigen a públicos de múltiples edades. Todas ellas, tal y como avanzó la concejala, tendrán lugar en las propias instalaciones, entre el 11 y el 25 de octubre.

En la primera de estas actividades (11.00 horas), “Coñecendo a Ana María Matute”, se agendó, además, coincidiendo con el Día de las Escritoras. En ella los más pequeños de la casa –a partir de cuatro años– podrán acercarse a la figura de esta autora partiendo de uno de sus cuentos: “El saltamontes verde”. En él se aborda la amistad y el respeto por la naturaleza y, por medio de una narración oral adaptada y dinámica, cada participante podrá desarrollar su expresión artística. Para tomar parte es necesario reservar plaza –a partir del próximo 7 de octubre a las 16.00– de manera presencial o llamando al 981 382 173.

La segunda actividad diseñada por el Concello es una sesión de cuentos para bebés de entre seis y 36 meses. Se celebrará el sábado 18 (11.00 horas), con Charo Pita como narradora, que sacará adelante un espectáculo en el que cada parte del cuerpo cuenta una historia, con su propio ritmo y juego. “Contos, brincadeiras, rimas e cancións para explorar, rir e compartir momentos de conexión e descubrimento entre os bebés e as persoas adultas que os acompañarán”, explican desde el gobierno naronés. La participación, en este caso, también requiere de inscripción previa –a partir del martes 14 de octubre, en las instalaciones o llamando a la biblioteca–.

Visitas guiadas

Los actos programados incluyen, asimismo, dos nuevas visitas guiadas a la biblioteca –el jueves 23 para adultos (de 11.00 a 12.00) y de 18.00 a 19.00 para público general– y a la Axencia de Lectura da Gándara –el día 24, de 17.30 a 18.30 horas–. Para tomar parte es necesario reservar plaza antes del 17 de octubre.

Los espectáculos llegarán de nuevo el día 24 de este mes a la Biblioteca. Ese día tendrá lugar “Contos arredor de nós” (19.30), una propuesta de narración oral para público juvenil y adulto. En ella, Alba Grande mezclará cuentos, cantigas y tradición para recuperar voces silenciadas, recordar luchas y reconocer la fuerza y la inteligencia de las mujeres que nos precedieron. En este caso no es necesario reservar plaza, por lo que la entrada es libre hasta completar el aforo disponible en las instalaciones.

La última de las propuestas diseñadas por el Concello se celebrará el día 25 a partir de las 11.00 horas. Se trata de un espectáculo teatral interactivo para menores, de tres años en adelante, en el que se mezclarán la fantasía, la emoción y los libros. La protagonista de la historia será Iria, una joven que encuentra una llave misteriosa que abre una puerta secreta, en donde se esconde una biblioteca llena de libros que hablan. Las plazas para participar en esta actividad pueden reservarse a partir del 21 de octubre a las 21.00 horas.