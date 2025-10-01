Segunda reunión en Narón del Consello Municipal de Memoria Democrática

Un instante de la reunión - CEDIDA

El Concello de Narón acogió durante la mañana este miércoles la reunión del Consello Municipal de Memoria Democrática do Concello de Narón, una cita que presidió la concejala de Participación Cidadá, Olga Ameneiro, y en la que también estuvieron presentes los vocales de Terra Galega, Román Romero; del Partido Popular, Germán Castrillón; del Bloque Nacionalista Galego, Olaia Ledo, y del Partido Socialista, Silvia Arriba. Por su parte, desde la Asociación Memoria Histórica Democrática, acudió el presidente de la entidad, Manuel Fernández Pita, y los historiadores Enrique Barrera y Xosé Manuel Suárez.

De esta manera, se cumple con la celebración del segundo encuentro –que se convoca de manera anual con carácter ordinario–, en el que se trataron cuestiones como el nombramiento de las vías públicas del término municipal naronés, así como la posibilidad de que ciertos emplazamientos concretos de la localidad pasen a ser Lugares de Memoria Democrática.

En este sentido, en la primera reunión se proponían para el nombramiento los camposantos de O Val, San Mateo y San Xiao, pero también la casa de la familia Díaz Corral o el Monumento á Revolta Popular de 1918, en la parroquia de Sedes.

Asimismo, llevó a debate las posibles exhumaciones en la fosa común localizada en el cementerio de O Val, donde, se recordó, “enterraron a varias persoas de Narón e comarca fusiladas durante a época do franquismo”.

Por su parte, la edila de Participación Cidadá puso en valor esta reunión, poniendo el foco en la memoria colectiva y en los represaliados, ya que esta organización permite “poñer en común temas de gran relevancia para a cidade en particular e para a historia en xeral, tratando de homenaxear ás vítimas e de que non queden no esquecemento estes feitos”.

Cabe recordar que este consejo nació a principios del mes de junio del pasado 2024 –después de que todos los grupos de la corporación naronesa en su totalidad dieran luz verde a esta propuesta en sesión plenaria– con el objetivo de “defender e promover os dereitos humanos no ámbito da memoria histórica e a recuperación da mesma”, explican desde la entidad.