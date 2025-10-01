“Os dous de sempre” llegará al Pazo da Cultura bajo la dirección de Quico Cadaval

Un momento de la presentación - XUNTA

Evaristo Calvo y Víctor Mosqueira, bajo la dirección de Quico Cadaval, traerán al Pazo da Cultura una de las obras más renombradas de Castelao: “Os dous de sempre”.

Se trata de una nueva adaptación que se sitúa como la última propuesta de Producións Teatrais Excéntricas y que cuenta con el apoyo del gobierno autonómico en la convocatoria de las ayudas a la creación escénica del presente año 2025.

Así, el patio de butacas podrá disfrutar el próximo día 29 de Pedrito e Rañolas, los dos personajes del rianxeiro, amigos inseparables, pero también antagónicos: un soñador idealista y un materialista conformista.

En noviembre y octubre la obra continuará a lo largo de toda Galicia, con paradas en Vigo, Padrón y Lugo.