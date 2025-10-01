Mi cuenta

Narón

El XXI Certame de Habaneras, este sábado en Narón

La entrada es gratuita, hasta completar el aforo del Auditorio municipal

Redacción
01/10/2025 15:30
Imagen de archivo del festival celebrado en 2022
Imagen de archivo del festival celebrado en 2022 - Emilio Cortizas

El municipio naronés se rendirá a la música este fin de semana con la celebración del XXI Certame de Habaneras, que tomará las instalaciones del Auditorio municipal a partir de las cinco y media de la tarde.

Así, en las inmediaciones de la Praza de Galicia se congregarán los adeptos a estos ritmos, que podrán disfrutar gracias a la convocatoria del Padroado da Cultura y la Sociedade Cultural Areosa. Encima del escenario se podrá disfrutar de esta misma formación de Piñeiros, que estará acompañada por la Coral Polifónica Eumesa, la Coral Chorima de Castro, la Rondalla de Cariño y la Rondalla Mugardesa. Desde el Concello recuerdan que la entrada es gratuita, hasta completar el aforo de las instalaciones.

