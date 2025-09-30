Mi cuenta

Tráfico

Una furgoneta vuelca en Narón tras chocar contra una farola

El incidente se registró este martes poco antes de las 10.45 horas de este martes en el polígono Río do Pozo

J. Guzmán
J. Guzmán
30/09/2025 14:00
Speis de Narón junto a la furgoneta volcada en el polígono Río do Pozo
Speis de Narón junto a la furgoneta volcada en el polígono Río do Pozo - | Tráfico Ferrolterra

Los profesionales del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón tuvieron que intervenir en la mañana de este martes a en el polígono industrial Río do Pozo, donde se registró un aparatoso accidente con vuelco. Según relataron tanto fuentes municipales como del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente se registró poco antes de las 10.45 horas de este martes en la rotonda que conecta la avenida Bernardo Romero con la calle Carboeiros.

El accidente, detallaron, se produjo cuanto el conductor de una furgoneta, mientras circulaba por la glorieta, chocó contra una farola, lo que provocó que el vehículo cayese sobre un costado. Un particular que presenció el accidente alertó del mismo al Speis, con base en esta misma área empresarial, siendo estos quienes trasladaron el aviso al 112, que también movilizó hasta el lugar a la Policía Local.

Bomberos del Speis en el lugar del accidente
Bomberos del Speis en el lugar del accidente - | Cedida

Tal y como señalaron posteriormente los bomberos naroneses a la central autonómica, a su llegada al punto el conductor ya estaba fuera de la furgoneta, que estaba bloqueando un carril de la infraestructura, y no presentaba lesiones, por lo que se descartó solicitar asistencia médica. De este modo, los profesionales procedieron a enderezar el vehículo, controlar los derrames sobre la calzada y asegurar la farola hasta la llegada de los técnicos municipales.

El operativo, según afirmó el Concello, se dio por finalizado una hora más tarde.

