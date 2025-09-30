Las parroquias de Narón estrenarán numeración

Los ediles con los nuevos rótulos de numeración - I Concello

El Ayuntamiento de Narón anunció –por medio de los ediles de Estatística, Mar Gómez, y Patrimonio, José Oreona– que el Consistorio entregará a los vecinos y vecinas en las próximas semanas la nueva numeración de sus viviendas.

En concreto, los nuevos rótulos se instalarán en las parroquias de San Xiao, Castro, San Mateo y O Val, e incluirán el nombre de la calle, el número del hogar, así como un código QR que da acceso a una ficha con los datos catastrales del inmueble. Desde el Concello explican que la primera fase de esta entrega se llevará a cabo en los centros cívicos sociales de la zona urbana y rural, además de en otros edificios municipales como la biblioteca, el Irmás Froilaz o los centros comunitarios de las Viviendas da Marina.

Posteriormente, en torno a mediados de este mes, se podrán recoger en la casa consistorial aquellos carteles correspondientes a las viviendas localizadas en las citadas parroquias.

Una vez culmine esta entrega se procederá a la que afectará a los inmuebles de Sedes, Pedroso y Doso. Desde el Concello inciden en que, en todos los casos, se anunciará previamente la convocatoria a los vecinos y vecinas de cada zona para que se dirijan al tercer piso del consistorio –en horario de 08.30 a 14.00– con el objetivo de recoger los carteles.

Aquellas personas que tengan algún tipo de duda sobre la dirección exacta asignada a su vivienda pueden consultarla introduciendo la referencia catastral de la misma en el visor público del que dispone el Ayuntamiento –disponible en la siguiente página web.

Desde el ejecutivo que dirige Marián Ferreiro hacen hincapié en la importancia de disponer de un número visible y correcto en las viviendas de la localidad, “co fin de facilitar o labor dos servizos de emerxencia, no caso de que sexan precisos; mellorar a localizacion para a entrega do correo postal e paquetería e tamén contar na cidade cun rueiro máis ordenado”, remarcan.