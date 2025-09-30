El mapa de la Navidad de Narón: 271 motivos luminosos, paraguas de luz y tecnología LED de alto brillo

Luces navideñas frente al concello de Narón - I Jorge Meis

Narón ya se prepara para la Navidad de 2025-2026 licitando un contrato que recoge cerca de 300 elementos decorativos, desde árboles de gran porte hasta instalaciones interactivas.

El pasado día 16 el Consistorio dio luz verde al expediente de contratación para la iluminación ornamental navideña, con un presupuesto de 118.757,87 euros, IVA incluido, una cifra idéntica a la del ejercicio anterior. El plazo para que las empresas presenten sus ofertas culmina mañana 2 de octubre.

El objetivo es engalanar el municipio con un total de 271 elementos decorativos repartidos por calles, plazas y parroquias. Tal y como se recoge en el pliego, la iluminación estará en funcionamiento desde el 5 de diciembre de 2025 hasta el 9 de enero de 2026. El horario de encendido será de 18.00 a 00.00 horas, aunque se extenderá hasta el amanecer en las noches más señaladas: 24, 25 y 31 de diciembre, y 1, 5 y 6 de enero.

Según el documento, las principales arterias de la ciudad serán protagonistas. La carretera de Castilla se iluminará con 71 arcos y dos rótulos de “Boas Festas”. La carretera de Cedeira contará con seis arcos y un rótulo de bienvenida navideña, mientras que las avenidas de A Solaina y Santa Icía lucirán doce y nueve arcos, respectivamente. La rotonda de esta última contará además con un motivo 3D o un árbol decorativo. El despliegue se extenderá por todo el territorio con 50 arcos adicionales para las parroquias, diez en la carretera de O Trece y ocho en la calle Concepción Arenal, entre otros puntos.

Cuatro grandes árboles y elementos 3D visitables: Narón se prepara para la Navidad Más información

Los árboles de grandes dimensiones volverán a ser un pilar en la decoración navideña de Narón. Así, el anfiteatro del parque de A Constitución acogerá un pino de estilo italiano de diez metros, del mismo modo que la plaza Álvaro Paradela. La plaza Árbore Chafarís verá decorado su abeto natural con microlámparas y efecto flash. Sin embargo, el elemento central será, un año más y como ya marca la tradición en la localidad, el imponente abeto de 25 metros de altura frente al residencia de mayores San José de Piñeiros, que también recibirá una decoración especial en su balcón.

Más allá de los arcos y árboles, Narón apostará por instalaciones singulares para crear espacios “mágicos”. La plaza de A Gándara volverá a contar con su icónico paraguas luminoso, formado por 24 tiras de microled de doce metros cada una. Por su parte, la plaza del colegio de Ponte de Xuvia estrenará un techo de luz compuesto por 15 guirnaldas de 56 metros.

Los planes para disfrutar de la Navidad en Narón se inauguran con el Ballet de Kiev y góspel Más información

Las rotondas también tendrán un tratamiento especial, como la de Freixeiro, que exhibirá once motivos 3D. Además, el Concello ha previsto la instalación de dos nuevos elementos cuya ubicación está por definir: un gran photocall de “Bo Nadal” de ocho metros de largo y un elemento LED RGB visitable de cuatro por cuatro metros para que los ciudadanos puedan interactuar con él. Tal y como se recoge en los pliegos, la empresa adjudicataria no solo se encargará del montaje y desmontaje —que deberá estar finalizado antes del 16 de febrero de 2026—, sino que también asumirá el coste del consumo eléctrico y deberá garantizar un servicio de mantenimiento 24 horas. Se le exige un tiempo de respuesta máximo de una hora para llegar al punto de una avería y de tres horas para solucionar fallos graves.

Toda la iluminación deberá ser de tecnología LED de alta eficiencia, con una vida útil mínima de 10.000 horas , así como cumplir estrictas normas de seguridad, como mantener una altura mínima de 4,5 metros sobre la calzada.