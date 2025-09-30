“Ed Wood” abre hoy en el Pazo el ciclo de cine “Historias extraordinarias”

Alberto Pena, de Serie B, entidad impulsora del ciclo - I Daniel Alexandre

El Concello de Narón y el Cineclube Serie B organizan desde este miércoles (Pazo da Cultura, 20.00 horas) un nuevo ciclo de cine “Historias extraordinarias”.

El público podrá ver en esta primera jornada la película “Ed Wood”, ganadora de dos premios Óscar, protagonizada por Johnny Deep y Martin Landau y dirigida por Tim Burton. Cabe recordar que la entrada a las proyecciones, que se prolongarán durante cuatro semanas, es gratuita. El próximo 8 de octubre se podrá visualizar “Searching for sugar man”, mientras que el día 15 será el turno de “Radio encubierta”.

La última proyección tendrá lugar el día 22 de octubre, cuando se podrá ver en el Pazo da Cultura naronés “Desenterrando Sad Hill”.