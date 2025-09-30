Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

“Ed Wood” abre hoy en el Pazo el ciclo de cine “Historias extraordinarias”

El próximo día 8 se proyectará ““Searching for sugar man”

Redacción
30/09/2025 20:29
Alberto Pena, de Serie B, entidad impulsora del ciclo
Alberto Pena, de Serie B, entidad impulsora del ciclo - I Daniel Alexandre

El Concello de Narón y el Cineclube Serie B organizan desde este miércoles (Pazo da Cultura, 20.00 horas) un nuevo ciclo de cine “Historias extraordinarias”.

El público podrá ver en esta primera jornada la película “Ed Wood”, ganadora de dos premios Óscar, protagonizada por Johnny Deep y Martin Landau y dirigida por Tim Burton. Cabe recordar que la entrada a las proyecciones, que se prolongarán durante cuatro semanas, es gratuita. El próximo 8 de octubre se podrá visualizar “Searching for sugar man”, mientras que el día 15 será el turno de “Radio encubierta”.

La última proyección tendrá lugar el día 22 de octubre, cuando se podrá ver en el Pazo da Cultura naronés “Desenterrando Sad Hill”.

El presidente de la asociación, Alberto Pena

Despedida al cine callejero y bienvenida a las “Historias extraodinarias” en el Pazo da Cultura

Más información

Te puede interesar

El empuje de los aficionados puede resultar diferencial en la presente temporada

Una ciudad volcada con el Racing de Ferrol
Juan Quijano
El Tireritas La Pelu de Sixto, a la derecha

El triunfo tendrá que esperar para los equipos naroneses
Redacción
El "Spirit of Adventure" saliendo de la ría en enero de 2023

El Puerto adjudicará la nueva terminal de cruceros de Ferrol antes de que acabe el año
X. Fandiño
Alberto Pardo, patrón del "Coviña", en la descarga de ayer, último día de campaña

Las cofradías dan por cerrada, un mes antes de lo permitido, una campaña de la zamburiña “floja”
X. Fandiño