Disponibles los ejemplares expurgados en la biblioteca Narón el pasado verano

Libros en una de las estanterías de la biblioteca naronesa - I Gala Polo

Todas las personas interesadas pueden acercarse desde este miércoles a la biblioteca municipal de Narón para hacerse con alguno de los libros que el personal del centro expurgó el pasado verano.

Tal y como explicó la concejala responsable del área, Olga Ameneiro, se revisó un millar de ejemplares que estaban en el depósito para dar de baja aquellos que estaban duplicados o triplicados.

Así, los vecinos y vecinas que lo deseen pueden pasar por la planta baja de la sección de adultos para llevarse sus favoritos, sin necesidad de devolverlos después.

Entre la selección se encuentran cuentos infantiles, novelas y poesía, además de materiales temáticos como catálogos de exposiciones de arte, entre otros. La iniciativa se organiza coincidiendo con el Día Internacional de las Bibliotecas.