Diario de Ferrol

Narón

Disponibles los ejemplares expurgados en la biblioteca Narón el pasado verano

Las instalaciones se deshacen de aquellos duplicados o triplicados

Redacción
30/09/2025 20:33
Libros en una de las estanterías de la biblioteca naronesa
Libros en una de las estanterías de la biblioteca naronesa - I Gala Polo

Todas las personas interesadas pueden acercarse desde este miércoles a la biblioteca municipal de Narón para hacerse con alguno de los libros que el personal del centro expurgó el pasado verano.

Tal y como explicó la concejala responsable del área, Olga Ameneiro, se revisó un millar de ejemplares que estaban en el depósito para dar de baja aquellos que estaban duplicados o triplicados.

Así, los vecinos y vecinas que lo deseen pueden pasar por la planta baja de la sección de adultos para llevarse sus favoritos, sin necesidad de devolverlos después.

Más allá de las estanterías: el expurgo en As Somozas que se funde con el arte

Más información

Entre la selección se encuentran cuentos infantiles, novelas y poesía, además de materiales temáticos como catálogos de exposiciones de arte, entre otros. La iniciativa se organiza coincidiendo con el Día Internacional de las Bibliotecas.

