Últimos días para que los centros de Narón pidan las actividades ofertadas por el Concello

Exterior del CEIP A Solaina naronés - I Daniel Alexandre

Los centros eductativos de Narón pueden solicitar hasta el próximo día 3 de octubre las actividades que oferta el Concello para llevar a cabo en horario lectivo. Así lo recordó la edila responsable del área, Olga Ameneiro, indicando que se trata de un taller de convivencia escolar y prevención del acoso, propuestas para mitigar las adicciones tecnológicas y fomentar un consumo responsable de las nuevas tecnologías, así como un obradoiro de nutrición saludable y trastornos de conducta alimentaria.

La primera propuesta consta de seis sesiones grupales e individuales para el alumnado y talleres para el profesorado y las familias.

En el caso de la segunda, las sesiones son de dos horas de duración para los familiares y tres en grupo de una hora para los escolares –o uno de dos para los docentes–.

En el caso del taller de nutrición, este se dirige a Educación Infantil, Primaria y Secundaria y busca, por medio de reuniones en grupo en las aulas, promover hábitos alimenticios saludables y una relación equilibrada con la comida.

Desde el Consistorio indican que la información sobre estas propuestas está disponible en la web.