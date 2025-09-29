Mi cuenta

Narón abre el plazo para anotarse en un curso de montaje de muebles dirigido a personas desempleadas

La acción cuenta con una duración de 538 horas y formación en empresas

Redacción
29/09/2025 20:46
Exterior del centro de formación naronés
Exterior del centro de formación naronés - I Emilio Cortizas

Narón ha iniciado el proceso de selección del alumnado para participar en el certificado profesional de Montaxe de mobles e elementos de carpintería (538 horas), una acción formativa financiada por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración que se dirige a personas en situación de desempleo.

La edila responsable del área, Natalia Hermida, explica que se trata de un curso “completo, nunha familia profesional moi demandada polo sector, con resultados de inserción laboral altos”, además de ser el Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz de A Gándara uno de los pocos homologados en Galicia para esta especialidad.

Se impartirá de manera presencial, por la mañana (cinco horas al día) y dispone de 15 plazas. Además, apunta el Consistorio naronés, dispone de formación en empresas y de un curso básico de prevención de riesgos laborales de 60 horas de duración, específico para el sector de la construcción. Los interesados pueden consultar más información sobre el curso en los números 981 333 135 o 981 337 700 (Ext. 2602 o 1123). También en el correo a.alvarez@naron.gal.

