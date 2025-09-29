Domingo dulce en Narón con la celebración de la XXIV Feira do mel e produción primaria

Rafael Díaz y Mar Gómez en la presentación del evento - I Concello

La parroquia de Sedes albergará el próximo domingo, en el recinto de O Trece, la trigésimo cuarta edición de la Feira do mel e produción primaria, una cita que fue presentada por la edila naronesa Mar Gómez y el delegado de la Asociación Galega de Apicultura (AGA) de Ferrolterra, Rafael Díaz.

Desde el Concello avanzan que habrá una treintena de puestos de venta de miel, queso y otros productos, que estarán a disposición de los asistentes en horario de mañana y de tarde –de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00–, mientras que desde AGA indican que en la convocatoria tomarán parte, un año más, varios de los ganadores del prestigioso certamen Mel Cinco Estrelas.

Más allá del apartado comercial, el programa incluye propuestas de todo tipo y para todos los públicos. Así, se llevarán a cabo los relatorios “Chegar e encher” –a cargo del patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Ferrol (12.00)– y “Como evitar o risco da avespa asiática no rural” –impartido por el propio Rafael Díaz, a las 18.00–.

La XXIII Feira do Mel e Produción primaria llega al recinto ferial de O Trece Más información

Los asistentes podrán participar en la demostración culinaria y degustación de productos del mar que ofrecerá el pósito ferrolano (12.30) o probar, de manera gratuita, pan y queso del país con Mel Cinco Estrelas (de 12.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00).

Además, los más pequeños tendrán a su disposición talleres infantiles de elaboración de productos con cera y dibujo y AGA impulsará en su stand durante toda la jornada actividades divulgativas en su puesto. Habrá también sorteos de cestas de productos de la feria entre el público. A primera hora de la tarde (de 13.30 a 14.00) habrá una sesión vermú y a partir de las 19.30 horas se celebrará un magosto popular.