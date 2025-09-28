Un disco, veinte años y una vida cargada de proyectos: “Daydreaming”, de María López

La artista compagina la música con sus estudios en ingenieríaD.Alexandre

Ya ha pasado una semana desde que María López (Narón, 2004) presentó su primer disco en el Pazo da Cultura. Las doce piezas que conforman “Daydreaming” se hicieron con el público y esta joven, que no novel artista y estudiante de ingeniería, hace balance.

Antes de nada, asegura que está agradecida por la respuesta de un patio de butacas que estuvo más que entregado a la ocasión en la que fue, además, su debut en su tierra natal. Y es que este proyecto, que vio la luz a finales del pasado 2024, entre los meses de noviembre y diciembre, va mucho más allá de lo que se dejó entrever en una sola jornada. López asevera que se trata de una creación que llevaba “mucho tiempo en mi cabeza” y que empezó a tomar forma en febrero del pasado año. Ahora, y apenas con dos años de vida, la naronesa asegura, pero sin dar a conocer los pormenores, que en su cabeza comienzan a forjarse las ideas que, presumiblemente, parece darán forma al que será su segundo disco, un trabajo que, anuncia, “tendrá una línea continuísta”, pero sorprenderá a todos aquellos fieles a la música tradicional con un toque “más arriesgado”.

Pensando a futuro

Ella se mueve con soltura tanto en el mundo de la gaita como en el de la zanfona, dos instrumentos que regalan los oídos de cualquiera que disfrute su música y, además, con un toque diferenciador, ya que se aleja de las piezas más “típicas”, adscritas a un estilo concreto, para adentrarse en un repertorio clásico que permite ahondar en la totalidad de su capacidad.

Este Diario, allá por el 2013, ya entrevistó a López, que con nueve años venía de arrasar en el Auditorio do Mar, en Vigo, de la mano del reconocido y prestigioso Carlos Núñez. En la actualidad, asegura que este sigue siendo un referente indiscutible para todos aquellos ligados a la música tradicional y al folk, un mundo al que ella entró “porque mis padres me llevaban a conciertos. Allí vi una zanfona y lo tuve claro: yo quería hacerlo”, comenta entre risas, pero como el futuro es incierto, y teniendo en cuenta su edad, sus posibilidades son ilimitadas; piensa en las opciones de colaboración que le depara el actual panorama musical gallego, y tiene claro que sería toda una delicia poder trabajar con Tanxugueiras o Xabier Díaz, aunque “si nos vamos al plano internacional, no lo dudaría: Olivia Dean es mi favorita”.

De hecho, comparte ciertos rasgos con la británica, puesto que “Daydreaming”, una propuesta en la que se entremezclan diferentes líneas musicales y en la que ella ha volcado sus preferencias personales, convirtiéndolas en una banda sonora que no deja indiferente al público, también tiene una composición propia.

De esta forma, la obra de Schubert –”Der Leiermann” es la encargada de abrir el disco–, Johann Sebastian Bach y Tomaso Albinoni comparten espacio, quizá para algunos incluso por primera vez, con “Avolta”, bajo la autoría de López. En síntesis, 12 temas que, en su conjunto, se traducen en un total de 40 minutos en los que “interpreto lo que me gusta, tocando aquello que me hace sentir cómoda con la gaita y la zanfona”.

Hace doce años, María aseguraba a este periódico que había un motivo para perseverar en sus clases de solfeo, así como en las de los dos instrumentos que hoy maneja a la perfección: de pequeña tenía claro que, de mayor, iba a ser música.

El diálogo interno que cada uno lleva por dentro es personal, eso es inequívoco. Sin embargo, y teniendo en cuenta la hemeroteca, desde la clase de 3º de Primaria de A Solaina, María López podría asegurar que ha cumplido su cometido.