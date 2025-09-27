Mi cuenta

Narón

Los bomberos de Narón se forman en las instalaciones de ALSA, en Río do Pozo

Los profesionales conocieron los pormenores del sistema "E-rescue"

Redacción
27/09/2025 13:03
Los profesionales naroneses durante la formación
Los profesionales naroneses durante la formaciónCEDIDA

La mañana de este sábado fue ajetreada para el equipo de bomberos de Narón, que se trasladaba hasta las instalaciones que la firma ALSA tiene en Río do Pozo para conocer el método "E-rescue", "el primer sistema post-accidente que facilita el rescate de las víctimas de accidentes de autobús y reduce el tiempo de intervención".

Este servicio viene instalado en los nuevos autobuses de la empresa asturiana, lo que se traduce en que, en caso de accidente, los profesionales podrían extraer a los pasajeros directamente en su propio asiento, pues este "incorpora o material necesario para a inmobilización, como collarín ou cinchas, o que axiliza o traballo ao dispoñer za dos recursos no interior do vehículo, evitando o uso de padiolas ou taboleiros espiñais", explicaban los miembros del Speis. 

Sistemas de propulsión

Durante este ejercicio también se dio a conocer que todo el personal de la base está recibiendo formación específica en relación con los sistemas de propulsión a GLP (gas licuado de petróleo) que también se emplea en esta misma tipología de vehículos. Así, se centran en "aspectos clave", como son "a instalación do gas, os sistemas de extinción, os cortes de corrente, a apertura de portas e outros elementos de seguridade relacionados".

En este sentido, desde la dotación naronesa quisieron poner en valor la colaboración ofrecida por la empresa de transportes, así como del personal de la misma "pola súa disposición á hora de facilitar esta formación". 

