Despedida al cine callejero y bienvenida a las “Historias extraodinarias” en el Pazo da Cultura

Alberto Pena tenía seis años cuando su hermana mayor lo llevó al cine por primera vez. Proyectaban “Parque Jurásico” y ese recuerdo se grabó con tinta indeleble. Hoy, junto con cinco compañeros más, lleva las riendas del Cineclub Serie B, que a partir del primero de octubre se hará con el Pazo da Cultura con el ciclo “Historias extraordinarias”.

La gran pantalla ya tomaba las plazas de Narón el pasado 5 de septiembre, un viernes en el que las palomitas no se degustaban en el sofá, sino en las inmediaciones de la plaza de Galicia, donde se proyectó “Ruby, aventuras de una kraken adolescente”, el primero de los cuatro films que componen el programa de Cine na rúa, propuesta que finalizará hoy con “Guardiana de Dragones”, de Salvador Simó y Li Jianping, en la calle Francisco Pizarro, en A Solaina, a partir de las 21.30 horas.

Y a pesar de que unos se van, otros vienen. Los espacios abiertos no son el mejor amigo del otoño, y, por ello, la gran pantalla se traslada al Pazo da Cultura, donde el miércoles ya comienzan a contarse “historias maravillosas”, como explica Pena.

Este ciclo –al que seguirá otro en noviembre y al que hay que sumar una proyección especial por Samaín, con la producción de Pixar “Coco”– que “surge un poco de casualidad, la idea era centrarse en el cine documental”, explica. Sin embargo, la logística para poder llevar a cabo estas actividades se puede encontrar con obstáculos por el camino. “No siempre puedes conseguir los derechos. A veces te encuentras con que una distribuidora ha quebrado, o te piden un importe económico que supera tu presupuesto. Llegamos a este conjunto con el que podíamos ofrecer tanto el punto de vista de la ficción como el del cine documental. Al final son eso, historias que parece increíble que hayan sucedido y que tienen como protagonistas a gente, asociaciones o el propio mundo cinematográfico”.

La ganadora de dos Óscar, “Ed Wood”, de Tim Burton, será la primera, este mismo miércoles. Le seguirá, el día 8, “Searching for Sugar Man”, también premiada con la estatuilla más famosa de Hollywood. Le harán el relevo, el día 15, “Radio Encubierta”, de Richard Curtis, que trasladará el Pazo da Cultura hasta la Inglaterra de los años 60 y, por último, el 22, “Desenterrando Sad Hill”, que desgrana una de las escenas más míticas de “El bueno, el feo y el malo”, grabada en Burgos.

Para Pena solo hace falta una cosa para disfrutar del mundo del cine: ganas. Esto se tiene que unir a una mentalidad abierta, a “sentarse durante una o dos horas, centrándose en qué te están contando, cómo lo están haciendo y cuál es el porqué. En ocasiones descartamos ciertas obras porque no estamos de acuerdo con estas ideas, pero eso también es parte del valor del arte, provocar y ver qué sensaciones te puede generar”, explica. De hecho, esa es una de las ideas que construyen este ciclo, pero el objetivo está más que claro para la organización, pues ellos quieren que el patio de butacas “salga de la sala feliz, por lo menos algo más de lo que entró”. Es por eso, además, que al final de cada pase buscan el momento en el que integrarse con el resto de la sala, ya que el equipo quiere conocer las críticas, positivas y negativas, los sentimientos y las opiniones, una parte esencial que “no se cambia por nada”.

El director de la asociación, asegura que “si hace treinta años me hubieran dicho que podríamos estar haciendo esto, no me lo hubiese creído”, y es que para él, poder llevar su pasión al espacio cultural más grande de su municipio es todo un honor. “Poder elegir qué películas ver, hacer una presentación, poder hablar desde esta afición es realmente bonito. A fin de cuentas, ninguno de nosotros es estudioso del cine, somos aficionados, por lo que es increíble poder dirigirte a un público y poder expresar lo que has sentido al ver una película o cuáles son tus razones para elegirla”, asegura