“Somos criminais e punto” llega este viernes al Pazo da Cultura de Narón dentro de su última gira

Un instante de la funciónI Aigi Boga

La tercera y última entrega de una de las propuestas con más éxito del teatro gallego, “Somos Criminais e punto final”, llega en la tarde de este viernes 27 (21.00 horas) al Pazo da Cultura del municipio de Narón. La producción, con más de 100.000 espectadores desde su estreno en 2018, está dirigida por Tito Asorey y cuenta con la dramaturgia de José L. Prieto, Carlos Blanco y Xosé A. Touriñán.

El argumento sitúa al público en Galicia, muy próxima al fin del mundo. La nave Arteixo II, capitaneada por Blanco y Touriñán, debe evacuar a un grupo de elegidos hacia un nuevo planeta, llevando consigo todo el patrimonio humano y cultural que hace única su identidad gallega.

Tras su paso por las tablas naronesas, “Somos criminais e punto” continuará su gira en Vigo (los próximos 4 y 5 de octubre), Vilagarcía (25 de ese mismo mes) y culminará el 1 de noviembre en A Coruña.

Las estradas están a la venta en la página web.