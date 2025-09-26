Mi cuenta

Narón

El Ponte de Xuvia despide a la comunidad educativa turca de intercambio en Narón

Cuatro profesores y nueve alumnos estuvieron en el municipio desde el lunes

Redacción
26/09/2025 20:44
Foto de familia en el centro escolar
Foto de familia en el centro escolarConcello

Las instalaciones del Ponte de Xuvia, en Narón, fueron escenario ayer del acto de despedida celebrado para un total de cuatro profesores –Mustafa Bayrarakci, Serdar Atli, Ayse Önder y Binnaz Akbay– y nueve alumnos procedentes de Turquía que llegaron a la localidad el pasado lunes y que hicieron una estadía académica en este colegio.

Durante este tiempo, el grupo pudo conocer, entre otras cuestiones, el trabajo desempeñado por los profesionales del equipo de Educación Viaria del Concello, integrado por Sonia López y Pedro Caneiro, pero también se llevó a cabo una videoconferencia entre los menores del centro naronés y sus homólogos en Konya, ciudad turca de cerca de 1,5 millones de habitantes; actividades de la mano de la Dirección General de Tráfico y recorridos por las localidades vecinas para conocer al máximo la comarca.

Así, después de una semana cargada de actividad, a lo largo de la jornada de despedida, la alcaldesa del municipio, Marián Ferreiro, acompañada por el edil de Seguridade Cidadá, José Oreona, acudió hasta el recinto escolar, donde, de la mano de la directora, Maricamen Valle, agradecieron la visita de este grupo, buscando conocer, además, su opinión acerca de estas labores, pero también del municipio, pues ninguno lo había visitado antes.

Los docentes extranjeros aseguraron estar “muy agradecidos” por la acogida, destacando, además, el trabajo que el equipo de Lopez y Caneiro realiza con los más pequeños. Por último, y como colofón a una semana de intercambio, el equipo de profesores visitantes entregó a la alcaldesa un regalo institucional.

Por su parte, desde el Concello  se correspondió con el obsequio de un libro que contiene imágenes de la localidad, así como con una lámina bajo la autoría del artista Leandro Lamas.

