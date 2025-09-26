El Cimix naronés podrá integrarse en la red de espacios museísticos

En la foto el centro de interpretación de los molinos del río Xuvia

Narón celebró ayer un pleno largo y bronco en el que salieron adelante varios puntos del orden del día. Entre ellos, la decisión de que el Ayuntamiento inicie los trámites para catalogar el Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia (Cimix) como Centro de Interpretación del Patrimonio Cultural para poder integrarlo así en el sistema gallego de espacios museísticos y poder optar a convocatorias de ayudas autonómicas a través del Consistorio.

En la misma sesión salió adelante por unanimidad la declaración de especial interés y utilidad municipal de las obras de instalación fotovoltaica en el lugar del Cruceiro y se aprobó la prórroga del III Plan de Igualdade de Narón, que se mantendrá en vigor dos años más para reforzar las líneas que fueron desarrolladas en menor medida y abundar en las actuaciones más exitosas, sin necesidad de introducir más modificaciones. El pleno aprobó inicialmente el reglamento de actividades de conciliación en vacaciones escolares desarrolladas por el Servizo Sociocomunitario. El acceso a las actividades tendrá así una “seguridade xurídica”, apunta el Concello. Además, se aprobó la modificación del reglamento de participación ciudadana y el del archivo municipal sin que se recibiesen alegaciones a los borradores ya sometidos a los trámites de audiencia e información públicas.

Los cuatro grupos de la corporación aprobaron una declaración institucional por el ataque del Estado israelí a la población palestina de Gaza, pidiendo el cese inmediato del fuego.

En el apartado de mociones se aprobaron dos del PP: una para acometer actuaciones urgentes en el camino de Cruz do Pouso, en Doso, y otra sobre el estado del cementerio municipal. Salieron adelante mociones del PSOE reclamando el mantenimiento de las condiciones económicas del servicio de Envejecimiento activo y reclamando un SAF digno, y se aprobaron las dos presentadas por el BNG, para la defensa del sistema público de atención a la dependencia y mejora del SAF y otra solicitando una oficina del Servicio Público de Empleo Estatal.