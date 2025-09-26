Mi cuenta

Narón

Aparecen vandalizados varios árboles y plantas ornamentales de la avenida de A Solaina

Los ejemplares resultaron dañados después de que alguien esparciese sal sobre el terreno en el que crecían

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
26/09/2025 17:46
Sal en uno de los ejemplares de la avenida de A Solaina
Sal en uno de los ejemplares de la avenida de A Solaina I Concello

El Ayuntamiento de Narón denunció esta semana actos vandálicos en la avenida de A Solaina. En concreto, el Consistorio lamentó que varios ejemplares de especies ornamentales de árboles y plantas –laureles, loropetalums y abelias– resultaron dañados después de que alguien esparciese sal sobre el terreno en el que crecían.

Desde el ejecutivo naronés recuerdan a la ciudadanía que este tipo de acciones atentan contra el mobiliaro urbano y que, por ello, son sancionables. En este sentido, el Concello señala “o incivismo da persoa ou persoas que se adican a realizar este tipo de actos” y demandan la colaboración ciudadana “para que non se repitan e tampouco queden impunes por ser, a maiores, un acto contra o medio ambiente”.

Daños

Pese a que la sal puede ser empleada con diversas finalidades en jardinería, tales como control de plagas, como herbicida o como fertilizante para algunas plantas, resulta perjudicial en la mayoría de casos al impedir la absorción de agua y de nutrientes por parte de los ejemplares.

Además, el exceso cloruro de sodio puede provocar quemaduras en las raíces y las hojas, dañando al mismo tiempo la estructura del suelo.

Suministro

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento naronés informa a sus vecinos y vecinas de que, el próximo lunes, 29 de septiembre, podrán producirse interrupciones en el suministro eléctrico en varios puntos del municipio.

En concreto, desde el gobierno naronés indican que los cortes se prevén entre las 00.00 y las 02.00 horas en la Praza do Asilo; de 02.00 a 04.00 en Cementeira, Cento Vinte, As Lagoas y el camino de Doimas; y de 04.00 a 06.00 en Aldea Gadoi, Camiño da Fraguiña, carretera de Cedeira, vial de O Feal, Río Seco y Virxe do Lodairo.

