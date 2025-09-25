El Pazo da Cultura de Narón se llenará el próximo mes de “Historias extraordinarias”

El presidente del Cineclub Serie B, Alberto Pena, y la alcaldesa, Marián Ferreiro| Cedida

“Historias extraordinarias” es el título bajo el que se presenta el ciclo de cine que ocupará los miércoles del mes de octubre en el Pazo da Cultura de Narón.

La alcaldesa, Marián Ferreiro, y el presidente del Cineclub Serie B, Alberto Pena, dieron a conocer los contenidos de esta iniciativa conjunta que está formada por películas gratuitas de calidad y reconocidas con distintos premios. La entrada a las funciones será gratuita y tendrán lugar a las 20.00 horas cada semana.

El ciclo se inaugura el primer miércoles de octubre, día 1, con el filme “Ed Wood”, ganadora de dos premios Oscar, protagonizada por Johnny Deep y Martin Landau y dirigida por Tim Burton, que trata la historia del considerado peor director de cine.

El día 8 se proyectará “Searching for Sugar Man”, ganadora de un Oscar al mejor documental y que cuenta la vida del desaparecido músico Sixto Rodríguez. Está escrita y dirigida por Malik Bendjellou. La tercera propuesta del ciclo “Historias extraordinarias” será la que cuenta “Radio encubierta”, que se pasará en el Pazo el día 15 de octubre.

Richard Curtis es el guionista y director de esta película que aborda la revolución de Radio Rock, una radio pirata de los años sesenta que llegó a alcanzar una audiencia de 25 millones de personas. El día 22 llega a su fin este ciclo cinematográfico, con la proyección de “Desenterrando Sad Hill”, dirigida por Guillermo de Oliveira y que muestra de forma documental la reconstrucción del cementerio ficticio de Sad Hill, construido en Burgos para rodar la secuencia de “El bueno, el feo y el malo”.

El ciclo, en palabras del presidente del Cineclub Serie B, “reflicte que hai accións boas, persoas incribles e historias extraordinarias que merecen ser contadas e descubertas”. La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, felicitó a Alberto Pena por su trabajo y selección de las proyecciones y apuntó que “é un orgullo poder seguir descubrindo e redescubrindo historias a través destes ciclos e ofrecendo unha gran selección á cidadanía que queira achegarse e desfrutar do cine”. Una oferta de ocio para cada miércoles de octubre.