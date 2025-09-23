Mi cuenta

Narón

Youtubeiras+ propone un taller de creación de contenidos digitales en Narón

La cita se celebrará en el centro cívico de O Alto

Redacción
23/09/2025 21:05
Un instante de la gala de premios de Youtubeiras+ del año pasado
Un instante de la gala de premios de Youtubeiras+ del año pasadoDaniel Alexandre

El centro cívico de O Alto acogerá el jueves 9 de octubre un taller para iniciarse en la creación de contenido en redes sociales en el marco del proyecto Youtubeiras +, donde se trabajarán contenidos como la identidad, la estrategia o la planificación. 

Para poder tomar parte es necesario enviar una solicitud previa al email a.pita@naron.gal con el nombre y apellidos de la persona participante, correo electrónico y teléfono de contacto. En el caso de ser menor –obligatoriamente superados los 16 años de edad–se deberá adjuntar una autorización firmada.

