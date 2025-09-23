Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Narón abre el plazo para un nuevo curso de prevención de riesgos laborales

La duración será de 107 horas y dará comienzo el 7 de octubre

Redacción
23/09/2025 20:59
Instalaciones del Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz
Instalaciones del Centro Municipal de Formación Irmás FroilazEmilio Cortizas

El Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz acogerá un nuevo curso de Prevención de riesgos laborales en general, en medio ambiente en el sector naval y, por último, en espacios confinados y trabajos en altura.

La duración será de 107 horas y dará comienzo el 7 de octubre, finalizando un mes después, el 6 de noviembre. La matrícula podrá realizarse hasta el 30 de septiembre y todos aquellos interesados tendrán que estar en situación de desempleo, ser mayores de 18 años y estar empadronados en Narón –aunque en el caso de quedar vacantes podrán tomar parte residentes de otras localidades–.

El alumnado se seleccionará por riguroso orden de inscripción. Aquellos interesados en recibir más información pueden contactar con el Servizo Sociocomunitario a través del número de teléfono 981 337 700.

