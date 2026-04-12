El Deportivo, Salmonetes Pesca Sub y la Autoridad Portuaria de A Coruña se unen a Mares Circulares para realizar una intervención en el Puerto

Limpieza del programa Mares Circulares de Coca-Cola en A Coruña

El Deportivo de La Coruña, Salmonetes PescaSub y Coca-Cola han reunido este sábado a 48 voluntarios en la jornada de recogida de residuos organizada en el Puerto de A Coruña dentro del programa Mares Circulares, que en 2026 cumple ocho años desde que comenzó. Esta iniciativa ha contado con la colaboración de Chelonia y la Autoridad Portuaria de A Coruña.

Los voluntarios han recogido un total de 567,16 kilos de residuos, que han sido clasificados por la Asociación Chelonia para su reciclado. Además, todos los datos obtenidos serán recogidos, analizados e incorporados en la base de datos del proyecto. Esta información, que se suma a la monitorización en 1.163 puntos y recogida periódica desde la primera edición en 2018, es posteriormente puesta a disposición de investigadores y científicos para el desarrollo de nuevas propuestas innovadoras que tengan un impacto real en la conservación de los entornos marinos.

Para Jose Carlos Pallas de Salmonetes PescaSub desarrollar “esta iniciativa les brinda la oportunidad de participar en una iniciativa medioambiental en la que se recogerá todo tipo de basura tanto dentro del agua como en tierra. El mar y la costa es el medio en el que nosotros desarrollamos nuestra pasión y cuidarlo es una responsabilidad compartida, esta actividad no solo busca mejorar el estado del entorno, sino también poner en valor el compromiso del colectivo de pescadores submarinos con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Desde Salmonetes Pescasub lo tenemos claro: si el mar nos da tanto, lo mínimo es devolverle el favor”.

Por su parte, Javier Losada, gestor de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, ha destacado “la colaboración y las alianzas son claves para alcanzar metas tan ambiciosas como las que impulsa Mares Circulares, orientadas a avanzar hacia un entorno marino libre de residuos. Es imprescindible actuar para proteger estos ecosistemas y sensibilizar sobre la puesta en marcha de iniciativas que impulsen la economía circular. Tras ocho años de recorrido, el proyecto cuenta además con una valiosa base de datos que aporta información de gran interés para la comunidad científica y contribuye al desarrollo de soluciones frente a este desafío ambiental. Queremos reconocer especialmente el compromiso de los voluntarios, cuyo esfuerzo colectivo demuestra el impacto positivo que podemos generar trabajando de manera conjunta”.

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha asegurado que "colabora con esta limpieza submarina, en línea con su compromiso con la sostenibilidad ambiental". En este sentido, la entidad acaba de instalar 40 placas con el lema “El mar empieza aquí” en distintos puntos de la zona portuaria. Estas señales, ubicadas junto a sumideros de aguas pluviales, buscan concienciar a la ciudadanía "sobre el impacto de arrojar residuos al suelo, recordando que estos pueden acabar directamente en el mar si no se depositan correctamente”.

Desde su lanzamiento en 2018, Mares Circulares ha consolidado un recorrido que integra conocimiento, actuación y corresponsabilidad ciudadana en la región: 2.798 voluntarios han participado en 60 actuaciones en playas y en 10 intervenciones en espacios naturales protegidos, retirando 56,41 toneladas de residuos.

En el conjunto de España, Mares Circulares realizó 139 intervenciones en playas y entornos acuáticos en España durante 2025, con la movilización de 7.064 personas voluntarias y la retirada de 350 toneladas de residuos. Además, se llevaron a cabo siete intervenciones en espacios naturales protegidos y 7.230 personas participaron en acciones de formación y sensibilización orientadas a acelerar la transición hacia la economía circular.

Desde su lanzamiento en 2018, Mares Circulares ha consolidado un recorrido que integra conocimiento, actuación y corresponsabilidad ciudadana: 61.670 voluntarios han participado en 939 actuaciones en playas y 134 intervenciones en espacios naturales, retirando 3.025 toneladas de residuos.

Mares Circulares, el programa de Coca-Cola en España y Portugal para la protección y conservación de entornos marinos y de su biodiversidad, da un paso más en su madurez como estrategia ambiental integral. Un modelo de intervención que actúa en tres ejes: sensibilización activa, conservación y regeneración de ecosistemas, y ciencia, innovación e investigación para generar impacto sistémico en la salud de mares y océanos.

Un modelo de alianza que conecta ciencia, administración y sociedad

Mares Circulares funciona como un laboratorio de colaboración público-privada, impulsado por Coca-Cola en España y Portugal, junto a Asociación Chelonia, Asociación Vertidos Cero, Fundación Ecomar y Liga para a Protecção da Natureza (LPN), y con la colaboración de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

“En Coca-Cola somos conscientes de que los envases son una parte fundamental de nuestro negocio, pero también sabemos que una gestión inadecuada puede derivar en problemas ambientales. Por ello, en 2018, pusimos en marcha uno de nuestros proyectos más ambiciosos, que nos permite de manera integral trabajar por la conservación de nuestros mares y océanos con una actuación que conecta el territorio con las personas”, afirma Esther Morillas, vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

Mares Circulares está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas: ODS 12 (Producción y Consumo responsables), ODS 13 (Acción por el Clima), ODS 14 (Vida submarina) y ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).