Bodegas Martín Códax, Premio da Cultura Galega 2025 por sus 40 años impulsando la música desde el territorio

Un momento de la entrega a Martín Códax del Premio da Cultura Galega 2025

Bodegas Martín Códax ha recibido el Premio da Cultura Galega 2025, concedido por la Xunta de Galicia, convirtiéndose en la primera empresa en la que recae este reconocimiento. El galardón distingue trayectorias de especial relevancia en ámbitos como Letras, Artes Visuales, Artes Escénicas, Música, Audiovisual, Lengua, Patrimonio Cultural y Proyección Exterior, y pone en valor un modelo en el que la cultura se entiende como práctica continuada, profundamente vinculada al territorio y a la comunidad.

El presidente de Bodegas Martín, Xoan Allegue, ha reconocido que “recibir este premio é un motivo de orgullo profundo. Un orgullo que nace do que somos e do camiño percorrido. Porque detrás deste recoñecemento hai unha historia colectiva”. Bodegas Martín Códax siempre tuvo claro que su crecimiento iría vinculado a no perder su origen. “O noso nome é unha referencia e tamén unha responsabilidade”, ha subrayado Allegue, porque “entendemos a cultura non como algo accesorio, se non como algo propio”.

Así, con el paso de los años la bodega se convirtió en un referente internacional del vino gallego, presente en más de 60 países. Pero “canto máis medramos, máis claro tivemos que o noso proxecto só ten sentido se segue conectado co lugar do que naceu”, ha finalizado.

En Bodegas Martín Códax, “Toda unha cultura” no es un eslogan: es una manera de entender el territorio desde el origen, explican.

La cultura se expresa por fuera y por dentro, también en los detalles de su vino insignia, como la partitura incorporada en el corcho o la cantiga que acompaña la etiqueta y, sobre todo, en el propio albariño, con una vendimia vivida como memoria, comunidad y raíz, fruto de un proyecto compartido por más de 600 familias.

En este sentido, inspirada en el trovador gallego del siglo XIII que le da nombre, la bodega ha construido a lo largo de su historia un relato propio en el que vino, idioma, memoria y creación avanzan juntos. Este premio reconoce precisamente esa coherencia: una forma de hacer en la que la cultura no aparece como un gesto puntual, sino como una dimensión esencial del proyecto.

Entre las iniciativas que mejor representan este compromiso destaca Os Xoves de Códax, un ciclo solidario propio que cada verano convierte la terraza de la bodega en un espacio de música y encuentro donde el vino y la música dialogan con la creación contemporánea.

El ciclo sobresale, además, por su formato diferencial: en cada edición, un artista gallego invita a un artista de fuera de Galicia, generando colaboraciones y conciertos únicos, concebidos específicamente para cada encuentro.

A esta dimensión cultural se suma su carácter solidario: el proyecto ha destinado más de 300.000 euros a iniciativas con fines sociales, reforzando el vínculo entre cultura y comunidad.

La música es uno de los pilares del vínculo cultural de la bodega con Galicia. En este marco, destacan dos grandes líneas de apoyo como los Premios Martín Códax da Música, impulsados junto a Músicas ao Vivo, que en 2026 alcanzan su 13.ª edición y se han consolidado como una de las principales plataformas de reconocimiento y visibilidad del talento musical gallego. También el Outono Códax Festival, que cada otoño en Santiago de Compostela se consolida como un espacio de encuentro entre artistas, público y música.

Este compromiso se extiende también a la preservación del patrimonio y a la palabra escrita. Entre los hitos de esa trayectoria figuran el Grupo de Música Antigua Martín Códax, centrado en la recuperación del repertorio medieval vinculado a las cantigas, y el Premio de Poesía Martín Códax, impulsado entre 1992 y el año 2000, dedicado a la creación en lengua gallega.

Bodegas Martín Códax es una bodega fundada en 1985 en el corazón del Val do Salnés, en Cambados (Rías Baixas, Galicia), por un grupo de viticultores que apostaron por poner en valor el potencial de la uva albariño. Inspirada en el trovador gallego del siglo XIII que le da nombre, la bodega nace con una fuerte vinculación al territorio, el mar y la cultura gallega.

Desde sus inicios, Bodegas Martín Códax ha desarrollado un modelo basado en la cooperación, la innovación y la sostenibilidad, trabajando junto a cientos de familias viticultoras para elaborar vinos que reflejan la esencia atlántica. Hoy es un referente internacional del albariño, con presencia en más de 60 países, y un proyecto comprometido con la calidad, la investigación, el respeto al entorno y la promoción de la cultura y Galicia.