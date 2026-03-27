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Gastroideal

Cinco de cinco: Mahou es la cerveza española más valiosa por quinto año consecutivo

La marca se mantiene como la cerveza española número 1 según el prestigioso ranking Kantar BrandZ 202

Redacción
27/03/2026 15:21
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Cerveza Mahou]
Cedida
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Mahou vuelve a situarse en lo más alto del sector. Por quinto año consecutivo, se posiciona como la cerveza española más valiosa del país según el reconocido ranking Kantar BrandZ 2026, que evalúa las 30 marcas más valiosas de España en base a las opiniones de los consumidores de la categoría y su valor financiero.

En una edición marcada por el fuerte crecimiento del valor de las marcas españolas —que aumentan un 27% y elevan el nivel de exigencia para entrar al ranking —, Mahou no solo mantiene su presencia en el Top 30, sino que reafirma su liderazgo dentro de la categoría cerveza en un año en el varias de las principales marcas del sector quedan fuera de la clasificación, siendo la marca que mejor defiende su posición.

“Cinco años consecutivos en la cima no es casualidad, es la demostración de la grandeza de Mahou, de nuestra capacidad de liderazgo y de la fuerza de una marca que ha sabido conectar con el consumidor durante más de 135 años de historia. Cinco de cinco es nuestro mantra, que nace de una apuesta constante por la calidad, lo que se traduce en seguir siendo la cerveza número 1 de España”. Apunta sobre este hito Ignacio Cormenzana, director de Marketing de Unidad de negocio España de Mahou San Miguel.

Más mérito en un ranking cada vez más exigente

El resultado cobra aún mayor relevancia en un año en el que Kantar BrandZ España ha experimentado un crecimiento muy por encima de su tendencia histórica y del registrado en otros países europeos, elevando significativamente

el umbral de entrada y permanencia; haciendo aún más exigente formar parte de las 30 marcas más valiosas.

En este escenario, Mahou demuestra su solidez y capacidad de adaptación, consolidándose como la referencia indiscutible en su sector.

Cinco años liderando desde la grandeza

Este liderazgo continuado reafirma una trayectoria sostenida durante cinco años en los que la marca ha liderado la categoría cerveza. Un logro que refleja la consistencia de Mahou como marca de referencia que apuesta por experiencias culturalmente relevantes, reforzando su posicionamiento como marca icónica a través de iniciativas ligadas a momentos tan emblemáticos como San Isidro, las Fallas o la cultura de la caña.

Un liderazgo que se construye desde su esencia y que proyecta su grandeza hacia el futuro mediante una apuesta indiscutible por la calidad en todos sus productos y por la adaptación constante a las nuevas tendencias del mercado.

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