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Gala do Deporte de Narón: las imágenes de la velada que encumbró a Pablo Vázquez
Narón puso la alfombra roja este viernes en el Pazo da Cultura para rendir homenaje a sus deportistas
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