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El 25N en Ferrol: las imágenes del Día Contra la Violencia Machista
El Concello de Ferrol por la mañana y la Marcha Mundial das Mulleres por la tarde, conmemoraron este miércoles la efeméride con dos citas
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Acto 25N Marcha Mundial das Mulleres Ferrol
Juan Rey-Cabarcos
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Acto 25N en el Palacio Municipal de Ferrol
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Acto 25N Marcha Mundial das Mulleres Ferrol
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